En el derbi de Estambul, correspondiente a la 9ª jornada de la Süper Lig turca, el Beşiktaş recibió al İstanbul Başakşehir en su estadio y logró una victoria sólida por 2-0. Gracias a dos goles en la segunda mitad, los locales consolidaron su posición en la parte alta de la tabla, mientras que el Başakşehir se fue sin puntos.

Al finalizar el encuentro, el portal internacional de estadísticas y análisis deportivo de renombre mundial Flashscore publicó el rendimiento individual de los jugadores que participaron en el partido. Entre ellos, el delantero de la selección nacional de Uzbekistán, titular con el Başakşehir, Eldor Shomurodov, también fue evaluado en detalle.

Puntuación de Flashscore: 6,2 para Shomurodov

El uzbeko de 31 años, comenzó el encuentro como titular y jugó durante 75 minutos:

Tiempo de juego: Eldor Shomurodov luchó activamente contra la defensa rival durante 75 minutos antes de ser sustituido por Bertuğ Özgür;

Puntuación otorgada: La plataforma de análisis Flashscore otorgó a nuestro legionario una nota de 6,2 por su actuación en este derbi. Esta cifra indica que el delantero no fue tan efectivo como se esperaba en esta jornada.

Estadísticas completas: Tiros, pases y xG

El portal de análisis detalló los 75 minutos de juego de Shomurodov con las siguientes cifras:

Tiros y xG: Eldor realizó un total de 2 disparos a la portería del Beşiktaş durante el partido. Su índice de goles esperados (xG) fue de 0,08;

Toques de balón: Durante su tiempo en el campo, el delantero tocó el balón 19 veces, 2 de ellas directamente dentro del área rival;

Precisión de pases: Eldor realizó 12 pases a sus compañeros, de los cuales 8 llegaron a su destino (precisión del 67%);

Duelos y regates: Shomurodov intentó regatear a un defensa rival una vez durante el partido, pero la acción no tuvo éxito.

Estadísticas del partido de Eldor Shomurodov contra el Beşiktaş

Tipo de indicador Cifras registradas Tiempo de juego 75 minutos (sustituido) Puntuación Flashscore 6,2 Tiros totales 2 Goles esperados (xG) 0,08 Número de toques de balón 19 Toques en el área rival 2 Número de pases y precisión 8/12 (67%) Regates exitosos 0/1 (0%) Resultado del partido Beşiktaş 2-0 Başakşehir

Tras esta pérdida de puntos en el derbi, el Başakşehir se mantiene en la parte baja de la tabla. Para Shomurodov, que suma 7 goles esta temporada y está entre los máximos artilleros de la Süper Lig, el próximo partido será una prueba importante.