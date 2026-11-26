El gol de Shomurodov contra el Çorum elegido como el mejor de la jornada 12
El capitán de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodovha visto cómo su gol marcado con el Istanbul Başakşehir ante el Çorum Belediyespor fue reconocido como el mejor de la jornada 12 del campeonato turco. En la encuesta oficial realizada entre los aficionados, el disparo preciso de nuestro compatriota fue el más votado.
Remontada épica y el 9º gol de la temporada para Shomurodov
En la jornada 12 de la Süper Lig turca, el Başakşehir recibió al Çorum en su estadio. A pesar de que el encuentro comenzó con una ventaja para los visitantes de 2:0 los de Estambul demostraron carácter y lograron darle la vuelta al marcador para llevarse la victoria.
Eldor Shomurodov disputó el encuentro completo 90 minutos y anotó su 9º gol de la temporada en la Süper Lig.
El partido y las estadísticas de Shomurodov
Estadísticas
Detalles y cifras
Reconocimiento
Mejor gol de la jornada 12 de la Süper Lig (encuesta de aficionados)
Encuentro
Istanbul Başakşehir — Çorum Belediyespor (victoria tras remontar un 0:2)
Tiempo de juego
90 minutos (partido completo)
Goles en la temporada
en la Süper Lig turca 9 goles
Posición del club
7º puesto (20 puntos)
¿Crees que Eldor Shomurodov podrá mantener este ritmo hasta el final de la temporada y ganar la carrera por el título de máximo goleador de la Süper Lig?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este brillante éxito de la estrella del fútbol uzbeko con tus amigos!
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