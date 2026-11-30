En la 13ª jornada de la Süper Lig turca, el Başakşehir derrotó al Eyüpspor por 5-1 como visitante. El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov comenzó el encuentro como titular y jugó 81 minutos. El gol marcado por el delantero en el minuto 73 fue anulado por fuera de juego. El Başakşehir marcó tres goles en la primera parte Los pupilos de Nuri Şahin comenzaron el partido con mucha intensidad. En el minuto 16, Bertuğ Yıldırım abrió el marcador. Nueve minutos después, Andreas Skov Olsen anotó el segundo gol del equipo. En el minuto 32, Onur Bulut puso el 3-0. A siete minutos del descanso, Yusuf Barasi marcó el único gol del Eyüpspor, recortando distancias.

Los equipos se fueron al descanso con un marcador de 1-3. El gol de Shomurodov fue anulado por fuera de juego En la segunda parte, el Başakşehir mantuvo su presión ofensiva. En el minuto 69, Umut Bozok batió al portero rival para poner el 4-1. En el minuto 73, Eldor Shomurodov también envió el balón al fondo de la red. Sin embargo, los árbitros señalaron fuera de juego y el gol del delantero uzbeko no fue validado. En el minuto 81, Shomurodov fue sustituido por Davie Selke. En el minuto 84, Edin Višća sentenció el marcador final: 5-1. De esta manera, el Başakşehir goleó a su rival y logró su cuarta victoria consecutiva. Fayzullayev no jugó por lesión Otro jugador uzbeko del Başakşehir, Abbosbek Fayzullayev no pudo ayudar a su equipo en este encuentro debido a una lesión.