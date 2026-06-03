Pérdida de 176.000 millones de dólares en el mercado cripto: ¿Han vuelto los osos

Bitcoin (BTC) ha caído bruscamente un 9% en las últimas 48 horas, descendiendo al nivel de soporte de 67.000 USD por primera vez en dos meses. Como resultado de esta corrección, la capitalización total del mercado cripto perdió 176.000 millones de dólares en solo dos días. Esta situación provocó liquidaciones forzosas de posiciones largas con apalancamiento excesivo por valor de 1.500 millones de dólares. Cointelegraph.com informa al respecto. informa .

Mientras los mercados bursátiles de EE. UU., en particular el índice Russell 2000, muestran un fuerte crecimiento, la correlación entre Bitcoin y las acciones de pequeña capitalización se rompió oficialmente el 21 de mayo. El deterioro del sentimiento del mercado también fue impulsado por salidas netas de 2.100 millones de dólares de los ETF de Bitcoin al contado cotizados en EE. UU. entre el 12 y el 20 de mayo. Los datos de derivados indican un menor apetito entre los inversores institucionales.

La tasa de prima anualizada de los futuros de Bitcoin se ha mantenido por debajo del umbral neutral del 4% durante más de tres meses, lo que confirma la débil demanda de apalancamiento alcista. Mientras tanto, MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, detuvo sus compras semanales de Bitcoin para recomprar deuda convertible, lo que generó reacciones mixtas entre los inversores.

Los analistas creen que la intención de gigantes como Google (GOOG US) de aumentar su capital en lugar de emitir deuda señala una disminución de la liquidez del mercado. Según investigaciones de JPMorgan, 41 acciones relacionadas con la IA representan ahora la mitad del valor de mercado del S&P 500. Esto significa que la concentración del mercado ha alcanzado su nivel más alto en 150 años.