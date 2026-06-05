Forward Industries transfiere 32 millones de dólares en SOL tras una pérdida de 1 mil millones

Según los datos de la blockchain, Forward Industries, cotizada en el Nasdaq, transfirió tokens de Solana por un valor aproximado de 31,9 millones de dólares a la plataforma Coinbase Prime el jueves. El análisis de Arkham Intelligence muestra que 455.784 tokens SOL fueron enviados desde una billetera propiedad de la empresa a la plataforma de trading institucional. Esta es la primera actividad on-chain de la empresa en el último mes. Cointelegraph.com informa .

Aunque los fondos transferidos a Coinbase Prime no implican necesariamente una venta inmediata, tales movimientos suelen indicar actividades de trading por parte de inversores institucionales destinadas a proporcionar liquidez o reducir riesgos. Tras esta transacción, las acciones de Forward Industries cayeron un 6 % hasta 3,97 dólares en la negociación previa a la apertura del viernes, según los datos de Yahoo Finance.

La empresa comenzó a acumular activos de Solana en septiembre de 2025 como parte de su estrategia de tesorería. Según un informe de diciembre, Forward Industries se convirtió en el mayor tenedor corporativo de este activo. La empresa reveló que había comprado un total de 6,83 millones de tokens SOL a un precio promedio de 232,08 dólares, por un total de 1.590 millones de dólares.

Sin embargo, según los datos de CoinGecko, el precio de Solana ha caído casi un 72 % desde entonces, cotizando actualmente alrededor de 64,63 dólares. Esto significa que el valor de las inversiones iniciales de la empresa ha disminuido a 441 millones de dólares, con pérdidas no realizadas que alcanzan aproximadamente 1.150 millones de dólares.

Actualmente, Forward Industries sigue siendo el mayor tenedor público de esta criptomoneda, con más de 7 millones de SOL. En medio de la prolongada caída del mercado de criptomonedas, las empresas públicas que mantienen activos digitales en sus balances enfrentan una fuerte presión por parte de los inversores.