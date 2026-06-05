Los miembros del Congreso de EE. UU. podrían tener prohibido usar mercados de predicción

Los republicanos en la Cámara de Representantes de EE. UU. planean introducir nuevas restricciones sobre los mercados de predicción en un proyecto de ley que prohíbe a los congresistas negociar acciones. Esta iniciativa surgió en el contexto de que los legisladores reconsideran su derecho a apostar por los resultados de las elecciones o de las políticas estatales. Cointelegraph.com informa .

Bryan Steil, presidente del Comité de Administración de la Cámara, tiene la intención de introducir enmiendas relevantes al proyecto de ley H.R.7008. Según Bloomberg Government, Steil espera someter el documento a votación en los próximos meses. Las nuevas normas combinarán las restricciones sobre la negociación de acciones con nuevas prohibiciones sobre el uso de mercados de predicción.

Según la propuesta de Steil, los mercados de predicción no estarán totalmente prohibidos para los congresistas, pero ciertos tipos de contratos estarán restringidos. Por ejemplo, se permitirá apostar por los resultados de eventos deportivos o de entretenimiento como la Super Bowl, pero la negociación de contratos relacionados con elecciones o política económica podría estar restringida.

Estas acciones ocurren en medio de crecientes discusiones en torno a plataformas como Polymarket. Según un informe de Politico, se descubrió que se transfirieron más de 2,5 millones de dólares a blogueros de redes sociales para promover la plataforma a través de cuentas vinculadas a Matthew Modabber, director de marketing de Polymarket.

Actualmente, la legislación de EE. UU. no tiene reglas claras sobre cómo los congresistas interactúan con los mercados de predicción. Bryan Steil enfatiza que esta medida no tiene como objetivo criticar el producto en sí, sino establecer límites éticos y financieros para los legisladores.