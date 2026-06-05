Tipos de cambio anunciados para el 8 de junio

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Tipos de cambio anunciados para el 8 de junio

El Banco Central de Uzbekistán anunció los tipos de cambio oficiales de las divisas extranjeras para el 8 de junio de 2026. Según esto, el dólar estadounidense subió 52,23 UZS hasta 12.049,44 UZS.

• El euro subió 75,18 UZS hasta 14.024,34 UZS.
• El rublo ruso subió 2,4 UZS hasta 163,92 UZS.
• La libra esterlina subió 102,72 UZS hasta 16.224,57 UZS.
• El yen japonés subió 0,28 UZS hasta 75,33 UZS.
• El franco suizo subió 106,79 UZS hasta 15.295,05 UZS.
• El yuan chino subió 9,53 UZS hasta 1.780,70 UZS.

Banco Central de UzbekistánUzbekistándólar estadounidenseeurorublo
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Nodirbek Razzokov
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