Visa y Brale prueban liquidaciones privadas con stablecoins

El gigante de los pagos Visa está explorando la posibilidad de ejecutar liquidaciones institucionales con stablecoins a través de redes blockchain con funciones de privacidad. Este proyecto se está implementando en colaboración con Canton Network, respaldado por la empresa de infraestructura Brale y grandes instituciones financieras de Wall Street. El proceso de prueba utiliza la stablecoin SBC, vinculada al dólar estadounidense y emitida por Brale. Según Cointelegraph.com informa .

Esta iniciativa es una continuación lógica de los experimentos de Visa con USDC en la red Ethereum, que comenzaron en 2021. Sin embargo, a diferencia de las blockchains abiertas, el nuevo proyecto está dirigido a bancos y proveedores de infraestructura de mercado que buscan lograr eficiencia on-chain sin divulgar información sobre los participantes en las transacciones, las posiciones y los flujos de efectivo al público.

Según un informe de S&P Global Ratings, aunque la emisión global de stablecoins ya ha superado los 300 mil millones de dólares, la demanda principal sigue estando vinculada al comercio de criptomonedas. Los expertos predicen que las stablecoins comenzarán a utilizarse ampliamente en el comercio de valores y en los pagos transfronterizos una vez que se finalicen las normas regulatorias en el marco del proyecto de ley GENIUS.

La red Canton, desarrollada por Digital Asset, une a gigantes como JPMorgan, Goldman Sachs y BNP Paribas. Su singularidad radica en que los detalles de las transacciones solo son visibles para los participantes y los reguladores autorizados. Esto permite a las instituciones financieras ejecutar liquidaciones rápidas y programables mientras mantienen un estricto control sobre los datos confidenciales.

Los analistas de S&P Global señalan que la adopción generalizada de las stablecoins podría afectar a largo plazo los ingresos de los bancos por servicios de pago y desplazar los flujos de depósitos minoristas en favor de los balances mayoristas. No obstante, Visa y sus socios continúan trabajando en la integración de esta tecnología en el sistema financiero tradicional.