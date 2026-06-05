El precio de Bitcoin cae por debajo de 62.000 USD con fallos en la red Zcash

Antes de la publicación de datos clave del mercado laboral de EE. UU., el precio de Bitcoin continuó cayendo, situándose por debajo del nivel de 62.000 USD. Los inversores esperan indicadores económicos que podrían influir en las próximas decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal. Según Coindesk.com informa .

En el contexto de una caída general del mercado de criptomonedas, una falla técnica detectada en la red Zcash también ha causado preocupación entre los operadores. Este error ha vuelto a poner en primer plano los debates sobre la seguridad de los activos criptográficos centrados en la privacidad.

Actualmente, Bitcoin y otros grandes activos criptográficos, incluidos Ethereum y Solana, están perdiendo valor. Los participantes del mercado están monitoreando de cerca los cambios en los índices Nasdaq y S&P 500, así como las tasas de inflación en la economía global.

Los analistas creen que si el informe del mercado laboral resulta más fuerte de lo esperado, el valor del USD podría aumentar, ejerciendo presión adicional sobre los precios de Bitcoin. Por el contrario, los signos de desaceleración económica podrían potencialmente desencadenar una nueva ola de crecimiento en el mercado cripto.