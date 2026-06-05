Hasta dónde podría caer Bitcoin si pierde el nivel de 60.000 dólares

Bitcoin (BTC) está registrando su peor rendimiento semanal desde noviembre de 2022, con caídas semanales que alcanzaron el 15 % el viernes. Tras caer a 61.000 USD, la criptomoneda se negocia actualmente alrededor de 62.500 USD. Una recuperación de aproximadamente 1.500 USD indica que los «alcistas» aún intentan defender el nivel de soporte psicológicamente importante de 60.000 USD. Según Cointelegraph.com informa .

El analista Radz cree que, incluso si Bitcoin cae por debajo de 60.000 USD, podría recuperarse rápidamente debido a la fuerte demanda. El experto señala que, en el peor de los casos, el precio podría caer a 55.000 USD. La razón principal citada es la media móvil simple de 200 semanas (SMA de 200 días), ya que este nivel ha servido históricamente como la zona de soporte a largo plazo más fuerte.

Los datos históricos muestran que los retests del nivel de la SMA de 200 semanas en 2019, 2020, 2022 y 2023 marcaron los puntos más bajos antes de fuertes fases de recuperación. Por ejemplo, en febrero de 2023, después de que Bitcoin probara esta línea, el precio subió más del 37 %. Actualmente, BTC intenta estabilizarse por encima de esta importante línea por segunda vez.

Sin embargo, el patrón de «bandera bajista» (bear flag) en el análisis técnico sugiere que la corrección podría extenderse por debajo de 55.000 USD. El viernes, BTC rompió la línea inferior de este patrón, y el aumento del volumen de negociación indica una fuerte presión detrás de este movimiento. Si la caída continúa, se espera que el siguiente objetivo principal sea la zona de soporte horizontal alrededor de 50.000–51.000 USD.