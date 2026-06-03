Nueva York y la Unión Europea colaborarán en la supervisión de stablecoins

La Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) han firmado un Memorando de Entendimiento sobre la regulación de actividades transfronterizas de stablecoins. Este acuerdo se implementa en el marco del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) y establece procedimientos para el intercambio de información y la coordinación de medidas de supervisión entre Nueva York y la Unión Europea. Cointelegraph.com informa .

Según representantes del NYDFS, esta colaboración fortalecerá la supervisión de las entidades que realizan operaciones con stablecoins y ayudará a identificar tendencias y riesgos del mercado. Grandes bancos e instituciones financieras de EE. UU. y Europa están probando el uso de stablecoins como instrumentos de pago, impulsados por la adopción de regulaciones de activos digitales en ambas regiones.

Según datos de DefiLlama, el tamaño del mercado global de stablecoins superó los 319.000 millones USD el miércoles. Las dos autoridades supervisoras intercambiarán información sobre el volumen de stablecoins en circulación, el número de titulares, resultados de auditorías externas e internas y el estatus legal de los productos. Además, el memorando prevé un mecanismo de acción conjunta en situaciones de crisis.

Actualmente, los activos vinculados al USD dominan el mercado, con Tether (USDT) y Circle (USDC) liderando en capitalización de mercado. Los expertos opinan que, debido a las nuevas regulaciones y al entorno macroeconómico, el mercado de stablecoins está pasando de una fase de rápida expansión a un período de consolidación.