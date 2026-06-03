Simplificación del sistema de pago de impuestos para empresarios en Uzbekistán

Se ha dado otro paso histórico y sumamente importante en nuestro país para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y crear amplias oportunidades para su libre operación. Según un nuevo decreto firmado por nuestro estimado Presidente, el límite de facturación para la transición obligatoria al pago del impuesto al valor agregado (IVA) para las entidades empresariales de 1.000 millones UZS a 5.000 millones UZS ha sido aumentado.

Saida Mirziyoyeva, Asistente del Presidente, expresó su opinión sobre esta grata noticia y el verdadero propósito de la reforma.

Fin de las barreras artificiales y la fragmentación forzada

En su declaración, Saida Mirziyoyeva abordó uno de los problemas más dolorosos que enfrentaban anteriormente los empresarios. Señaló que, debido al bajo límite de 1.000 millones UZS establecido en el sistema anterior, muchos empresarios se veían obligados a dividir artificialmente sus negocios en varias partes pequeñas para evitar cargas fiscales excesivas.

"Gracias al nuevo decreto, las empresas ya no se verán obligadas a fragmentar y dividir artificialmente sus operaciones", señaló con preocupación la Asistente Presidencial.

¿A quién beneficia la reforma?

Esta nueva normativa y alivio económico infunden principalmente un fuerte deseo de desarrollo en los representantes de los siguientes sectores que trabajan directamente con la población:

Empresas familiares y tiendas: Los pequeños puntos de venta en los barrios operarán sin burocracia excesiva ni preocupaciones fiscales.

Establecimientos de hostelería: Cafés y restaurantes tendrán la oportunidad de ampliar su facturación.

Sector servicios: Proveedores y centros de servicio que ofrecen diversos servicios a la población se desarrollarán.

Nuevo impulso para la economía

El aumento de cinco veces del límite a 5.000 millones UZS permite a miles de empresarios honestos de nuestro país continuar desarrollándose tranquilamente sin verse obligados a cambiar su régimen fiscal. Según los expertos, este paso sin duda reducirá la participación de la economía sumergida y dará un impulso muy fuerte y positivo a las tasas de crecimiento económico general de Uzbekistán en un futuro próximo.

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