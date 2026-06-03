Filial de Kraken lanza IPO tokenizadas para inversores minoristas

Payward Services, afiliada al exchange Kraken, ofrece a los inversores minoristas la oportunidad de participar en IPO de EE. UU. a través de un nuevo programa de acciones tokenizadas. Según un anuncio del miércoles, los clientes de Kraken y los miembros de xStocks Alliance podrán expresar su interés antes de que las empresas salgan a bolsa y adquirir acciones tokenizadas el día de la cotización. Cointelegraph.com informa .

Según la empresa, estas acciones se emiten al precio de la IPO y están respaldadas 1:1 por acciones reales custodiadas por una entidad regulada. Esto abre oportunidades de inversión, normalmente reservadas a clientes institucionales, a los inversores minoristas comunes. Esta iniciativa forma parte de una tendencia global para expandir productos financieros tradicionales mediante infraestructura blockchain y tokenizar activos del mundo real (RWA).

Según el proceso propuesto, los exchanges participantes abren una ventana de solicitud varias semanas antes de la IPO. Payward agrega la demanda de varias plataformas y colabora con un sindicato de suscripción para asignar acciones el día de la cotización. Las acciones tokenizadas resultantes se distribuyen a través de exchanges asociados, lo que permite a los inversores participar en nuevas cotizaciones sin abrir cuentas de corretaje tradicionales.

Mark Greenberg, director de Payward Services, señaló que comprar acciones al precio de la IPO ha sido durante décadas un privilegio limitado a ciertas regiones geográficas y personas adineradas. Ahora, gracias a la infraestructura de xStocks, un inversor común en Madrid o Malasia puede participar en una IPO en EE. UU. Según estimaciones de Bernstein Research, el mercado de RWA creció un 42% este año, alcanzando los 51.000 millones USD.