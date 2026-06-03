Binance y Alpaca alcanzan un acuerdo de reparto de ingresos

El exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, ha revelado los detalles de un acuerdo de reparto de ingresos con el proveedor de infraestructura de custodia y corretaje Alpaca. Alpaca se ha convertido en un proveedor líder de infraestructura para la custodia de acciones estadounidenses y fondos cotizados (ETF) tokenizados. Cointelegraph.com informa .

Según las nuevas condiciones comerciales anunciadas por Binance, el exchange recibirá el 50% de los ingresos por pago por flujo de órdenes (PFOF) de la plataforma Alpaca, así como el 65% de las ganancias netas del préstamo de acciones después del pago de intereses a los usuarios. Alpaca proporcionará servicios de corretaje, compensación y custodia para el comercio de acciones en la plataforma Binance.

Esta asociación es parte de la estrategia de Binance para expandirse más allá del espacio cripto y monetizar sus servicios. Anteriormente, el exchange abrió el acceso a más de 7.000 acciones estadounidenses y ETF, y anunció un nuevo producto tokenizado llamado bStocks. Como referencia, Alpaca recaudó 150 millones USD en enero con una valoración de 1.150 millones USD.

Según datos de RWA.xyz, el mercado de acciones tokenizadas está creciendo rápidamente. En los últimos 30 días, el valor total de este mercado aumentó un 29%, mientras que el número de tenedores creció un 35% hasta alcanzar los 304.700. Sin embargo, la disminución de direcciones activas sugiere que los inversores prefieren la tenencia a largo plazo en lugar de la venta activa de estos activos.

Otros grandes exchanges de criptomonedas también están entrando en los mercados financieros tradicionales. Por ejemplo, el exchange Bitget lanzó en abril una oferta proxy vinculada a acciones pre-IPO de SpaceX, liderada por Elon Musk. Estos movimientos indican una creciente demanda de productos comerciales basados en blockchain.