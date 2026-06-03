Bitcoin repite el escenario de 2022: Analistas advierten de una caída

El miércoles, el precio de Bitcoin (BTC) fluctuó cerca de los mínimos de los últimos dos meses, comenzando a mostrar similitudes con el mercado bajista de 2022. Según datos de TradingView, la volatilidad ha disminuido ligeramente después de que el precio en el exchange Bitstamp cayera a 65.362 USD, un nivel visto por última vez a principios de abril. Cointelegraph.com informa sobre esto.

Tras liquidaciones por miles de millones de dólares, los analistas emiten nuevas advertencias de que los peores días para el par BTC/USD podrían estar aún por venir. El destacado analista Rekt Capital resaltó la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 meses, señalando que esta línea se encuentra actualmente en 66.628 USD.

"Con el tiempo, existe una alta probabilidad de que Bitcoin caiga por debajo de este nivel de EMA y continúe el declive macroeconómico en este mercado bajista", escribió el experto en una publicación en la red social X. Si la historia de 2022 se repite, se espera que el precio suba ligeramente al principio y luego pierda por completo el nivel de soporte de la EMA de 50 meses.

Otro trader, Leviathan, señaló que la situación actual del mercado está replicando el ciclo anterior "casi a la perfección". En su opinión, cada fase se está desarrollando en el mismo orden, y el nivel de 60.000 USD sirve actualmente como el punto más crítico que determina el destino del mercado.