Las disputas diplomáticas remotas y agudas entre los líderes de dos países vecinos continúan en una nueva etapa. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin expresara sus opiniones en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski no guardó silencio. Este año, el 5 de junio el líder ucraniano publicó una refutación firme y esperada a las palabras del líder del Kremlin a través de su canal oficial de Telegram.

Según el líder ucraniano, los funcionarios de Moscú siguen priorizando la continuación de las acciones militares en lugar de las negociaciones de paz y el establecimiento de la estabilidad.

"Respuesta débil" y decepción de la comunidad mundial

En su declaración, Volodímir Zelenski calificó la respuesta de Rusia como "débil e ineficaz" para el proceso de negociación y señaló que esta declaración ofendió a muchos observadores en el ámbito internacional.

Falta de deseo de terminar la guerra: Según Zelenski, el Kremlin no quiere cambiar la situación actual, y este conflicto solo beneficia a los círculos políticos que obtienen grandes beneficios de la guerra.

Llamado a aumentar la presión económica: "Todos los que estaban allí hoy estaban muy felices y sonreían. Por lo tanto, es necesario restringir aún más las capacidades financieras de Rusia y maximizar la presión internacional sobre ella", añadió el líder ucraniano.

Expresión de gratitud: Al final de su discurso, el presidente de Ucrania expresó su gratitud a todos los socios globales que apoyan a Kiev durante este período difícil y son defensores de una paz verdadera y justa.

De la carta abierta al "recipiente vacío": Cronología de un enfrentamiento político de dos días

Este acalorado intercambio de opiniones entre los dos líderes ocurrió en poco tiempo y se convirtió en el centro de atención de los medios mundiales. El desarrollo de los eventos se observó en la siguiente secuencia:

Fecha y hora Pasos y declaraciones de las partes Idea central y esencia 4 de junio Carta abierta de Zelenski Ucrania anunció su capacidad para aumentar drásticamente el costo de las acciones militares para Rusia, pero propuso una reunión personal cara a cara con Putin para poner fin a la guerra. 5 de junio (Día) Declaración de respuesta de Putin El líder del Kremlin dijo que nunca había evitado una reunión, pero consideraba las conversaciones infructuosas como "verter de un recipiente vacío a otro". Destacó la grosería en la carta y la falta de sentido en el diálogo. 5 de junio (Noche) Refutación de Zelenski Afirmando que la parte rusa había elegido una vez más el camino de la guerra y demostrado al mundo su falta de voluntad para la paz, pidió el fortalecimiento de las sanciones económicas.

Análisis de contexto: Mientras al otro lado del océano comienzan grandes torneos de fútbol y la gloria de la Copa del Mundo, la crisis geopolítica en el escenario europeo entra en una nueva y compleja etapa. Lo que presenciamos los días 4 y 5 de junio, la "carta abierta" y las agudas "refutaciones" a la misma, muestra que la confianza entre las partes se ha perdido por completo. Mientras una parte exige mayor presión económica y militar, la otra alega legitimidad y condiciones, por lo que es evidente que las verdaderas negociaciones de paz no comenzarán pronto.

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