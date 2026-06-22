Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro

En noviembre de 2021, arqueólogos peruanos anunciaron un hallazgo excepcional en el sitio arqueológico de Kajamarquilla, a unos 25 kilómetros de Lima. Una momia bien conservada fue encontrada en una tumba subterránea de forma ovalada bajo la plaza de una ciudad antigua.

Según los expertos, la momia estaba atada con cuerdas, con el cuerpo doblado en posición fetal y las manos cubriendo el rostro. Asimismo, el cuerpo fue enterrado envuelto en varias capas de tela.

Las investigaciones preliminares indican que se trataba de un joven de entre 18 y 30 años. Los científicos suponen que pudo haber sido un comerciante o una persona con un estatus importante en la sociedad de aquel tiempo.

Se estima que la momia data de hace aproximadamente 800 a 1200 años, es decir, de la época anterior al Imperio Inca. Los investigadores señalan que este método de entierro estaba vinculado a las creencias religiosas y rituales de los pueblos de entonces.