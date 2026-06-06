Hombre atrapado en las vías rescatado en los últimos segundos

En Brasil, un peatón atrapado en las vías del tren sobrevivió a una gran catástrofe en los últimos segundos. Las imágenes del incidente fueron capturadas por cámaras de seguridad y se difundieron ampliamente en las redes sociales.

Durante el incidente, el hombre quedó atrapado entre las vías y los transeúntes que notaron la aproximación del tren se apresuraron a ayudarlo. Gracias a las rápidas acciones realizadas en segundos, fue llevado a una zona segura.

Según los testigos, el rescate se llevó a cabo cuando el tren estaba muy cerca, y comparan la situación con un verdadero milagro. Si hubiera habido un ligero retraso, las consecuencias podrían haber sido trágicas.

Aún no se ha divulgado información detallada sobre el estado de la víctima, pero se confirma que sobrevivió y fue rescatado de un gran peligro. El incidente se debate en las redes sociales con comentarios que afirman que 'un segundo cambia la vida'.