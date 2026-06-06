Hombre atrapado en las vías rescatado en los últimos segundos

·665·Mundo
Hombre atrapado en las vías rescatado en los últimos segundos

En Brasil, un peatón atrapado en las vías del tren sobrevivió a una gran catástrofe en los últimos segundos. Las imágenes del incidente fueron capturadas por cámaras de seguridad y se difundieron ampliamente en las redes sociales.

Durante el incidente, el hombre quedó atrapado entre las vías y los transeúntes que notaron la aproximación del tren se apresuraron a ayudarlo. Gracias a las rápidas acciones realizadas en segundos, fue llevado a una zona segura.

Según los testigos, el rescate se llevó a cabo cuando el tren estaba muy cerca, y comparan la situación con un verdadero milagro. Si hubiera habido un ligero retraso, las consecuencias podrían haber sido trágicas.

Aún no se ha divulgado información detallada sobre el estado de la víctima, pero se confirma que sobrevivió y fue rescatado de un gran peligro. El incidente se debate en las redes sociales con comentarios que afirman que 'un segundo cambia la vida'.

Brasil
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ciudadano uzbeko fallece en incendio en Nueva DelhiCiudadano uzbeko fallece en incendio en Nueva DelhiHoy, 08:00Empeora la situación del ébola en el CongoEmpeora la situación del ébola en el CongoHoy, 07:53Vladimir Putin celebró una reunión misteriosa con Gerhard Schröder en el Kremlin...Vladimir Putin celebró una reunión misteriosa con Gerhard Schröder en el Kremlin...Hoy, 07:38Escalan las tensiones en Oriente Medio: Irán ataca bases de EE. UU.Escalan las tensiones en Oriente Medio: Irán ataca bases de EE. UU.Hoy, 07:14Un tribunal de EE. UU. declara ilegales las restricciones migratorias de TrumpUn tribunal de EE. UU. declara ilegales las restricciones migratorias de TrumpHoy, 07:10
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada