Se observará el evento astronómico más raro del año

·91·Mundo
Se observará el evento astronómico más raro del año

El 12 de agosto de este año, ocurrirá en el cielo un evento astronómico raro: un eclipse solar total. En ese momento, la Luna pasará entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente los rayos solares. Como resultado, el día se convertirá en oscuridad por un breve período en algunas áreas.

Según los expertos, el eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, Portugal y el norte de España. Un eclipse parcial será visible en gran parte de Europa, África y América del Norte.

Los científicos señalan que la trayectoria del eclipse cubrirá un área de aproximadamente 8.300 kilómetros. En Groenlandia, el evento durará más de dos minutos, mientras que en el norte de España será visible durante unos 20 segundos.

Los expertos advierten que mirar directamente al Sol es peligroso y recomiendan observarlo solo a través de gafas de protección especiales o filtros solares.

Un eclipse solar es significativo no solo para los entusiastas del cielo, sino también para los científicos, ya que durante este proceso se estudian la corona solar y los cambios en la atmósfera terrestre.

GroenlandiaIslandiaPortugalEspaña
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La estrella de la selección de Irak fue interrogada durante siete horas en un aeropuerto de EE. UU.La estrella de la selección de Irak fue interrogada durante siete horas en un aeropuerto de EE. UU.Ayer, 18:58Multimillonario turco investigado por un chiste de una líneaMultimillonario turco investigado por un chiste de una líneaAyer, 18:27Científicos hornean pan utilizando microorganismos de una momia de 5.000 añosCientíficos hornean pan utilizando microorganismos de una momia de 5.000 añosAyer, 18:10¿Tuvo Roman Abramóvich una reunión «secreta» con Volodímir Zelenski en Kiev?¿Tuvo Roman Abramóvich una reunión «secreta» con Volodímir Zelenski en Kiev?Ayer, 17:41Controversia por una broma: investigación iniciada contra un multimillonario en TurquíaControversia por una broma: investigación iniciada contra un multimillonario en TurquíaAyer, 16:44Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instanteFenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instanteAyer, 15:48
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada