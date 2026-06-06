Se observará el evento astronómico más raro del año

El 12 de agosto de este año, ocurrirá en el cielo un evento astronómico raro: un eclipse solar total. En ese momento, la Luna pasará entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente los rayos solares. Como resultado, el día se convertirá en oscuridad por un breve período en algunas áreas.

Según los expertos, el eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, Portugal y el norte de España. Un eclipse parcial será visible en gran parte de Europa, África y América del Norte.

Los científicos señalan que la trayectoria del eclipse cubrirá un área de aproximadamente 8.300 kilómetros. En Groenlandia, el evento durará más de dos minutos, mientras que en el norte de España será visible durante unos 20 segundos.

Los expertos advierten que mirar directamente al Sol es peligroso y recomiendan observarlo solo a través de gafas de protección especiales o filtros solares.

Un eclipse solar es significativo no solo para los entusiastas del cielo, sino también para los científicos, ya que durante este proceso se estudian la corona solar y los cambios en la atmósfera terrestre.