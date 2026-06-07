Seis detenidos tras la protesta del «Partido de las Cucarachas»

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Seis detenidos tras la protesta del «Partido de las Cucarachas»

Seis participantes fueron detenidos durante una protesta contra el ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, en Nueva Delhi, la capital del país. Según Associated Press, la iniciativa detrás de la protesta fue el satírico «Partido de las Cucarachas», que ganó gran popularidad al reunir más de 15 millones de seguidores en las redes sociales en poco tiempo.

El movimiento surgió después de una controvertida declaración del juez del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, quien comparó a algunos jóvenes desempleados con cucarachas. Estas palabras provocaron amplios debates públicos y protestas.

Cientos de ciudadanos, incluido el fundador del movimiento, Abhijit Dipke, participaron en la protesta. Dipke, estudiante de la Universidad de Boston y especialista en comunicación política que viajó desde EE. UU. a la India, se unió a los manifestantes. Los participantes llevaban libros, banderas nacionales, flores y máscaras con imágenes de cucarachas. La mayoría de los manifestantes eran estudiantes y jóvenes profesionales.

En la manifestación del sábado, los participantes exigieron la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, en medio de controversias relacionadas con irregularidades en la realización de exámenes. Posteriormente, la protesta evolucionó más allá de los problemas educativos para convertirse en una expresión más amplia del descontento sobre las oportunidades de empleo juvenil, las dificultades económicas y las perspectivas de futuro.

Según la policía, las detenciones se realizaron para prevenir posibles enfrentamientos entre los participantes de la manifestación.

Al final de la protesta, los representantes del movimiento exigieron que el ministro de Educación dimitiera en un plazo de siete días.

Los manifestantes corearon consignas como «¡Las cucarachas vienen, Dharmendra Pradhan se va!» y pidieron al gobierno que preste seria atención a los problemas de la juventud.

IndiaNueva DelhiDharmendra PradhanPartido de las RanasAbhijit Dipke
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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