La piscina más profunda del mundo: una ciudad entera oculta bajo el agua

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La piscina más profunda del mundo: una ciudad entera oculta bajo el agua

Deep Dive Dubai, ubicado en la ciudad de Dubái, está reconocido como la piscina artificial más profunda del mundo. Su profundidad es de 60,02 metros y está incluida en el Libro Guinness de los Récords.

La piscina se inauguró oficialmente el 28 de julio de 2021 y está llena de 14 millones de litros de agua dulce. Este volumen equivale aproximadamente a seis piscinas de estándar olímpico.

Uno de los aspectos más interesantes de Deep Dive Dubai es su diseño interior. Creado con la temática de una «ciudad hundida», cuenta con habitaciones, coches, motocicletas y varios objetos bajo el agua. Esto permite a los visitantes sentir como si estuvieran nadando en una ciudad misteriosa.

Aquí se han creado condiciones tanto para buceadores profesionales como para principiantes. Los huéspedes pueden participar en diversas actividades subacuáticas como el buceo con escafandra autónoma y la apnea.

Esta estructura única no solo posee un récord, sino que también despierta gran interés en todo el mundo como un excelente ejemplo de ingeniería y diseño modernos.

DubáiDeep Dive DubaiGuinness
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