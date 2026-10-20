Víctima de un amor virtual: hombre de 49 años vende todo por una «chica» creada por IA y es estafado

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Víctima de un amor virtual: hombre de 49 años vende todo por una «chica» creada por IA y es estafado

El desarrollo de las tecnologías digitales modernas y la inteligencia artificial está dando lugar a nuevos y peligrosos tipos de fraude virtual. Un incidente extraño pero trágico ocurrido en Brasil ha atraído la atención de millones de usuarios en todo el mundo y ha servido como una lección seria sobre seguridad digital.

Un simple trabajador de la construcción y albañil de 49 años Edimar cayó en la trampa de una «bloguera virtual» que se hacía pasar en redes sociales por una hermosa granjera llamada Jessika Oliveyra y perdió todo lo que tenía.

«Ven a mi granja, cubriré todos tus gastos»: Falsas promesas

La bloguera, que publicaba hermosos videos en redes sociales mostrando que vivía sola en una lujosa granja en medio de la naturaleza, comenzó a escribirle a Edimar:

  • Ganar confianza: Jessika le dijo al hombre que poseía grandes extensiones de tierra y ganado, y que buscaba un compañero honesto y trabajador para mudarse a la granja y compartir su vida;

  • Promesas generosas: Ella prometió hacerse cargo de todos los gastos de viaje y manutención;

  • Decisión radical: Embriagado de amor y lleno de esperanza por el futuro, Edimar, de 49 años, vendió todas sus pertenencias y muebles a bajo precio y se puso en camino.

Un viaje de 2000 kilómetros y una realidad inesperada

El hombre, ansioso por llegar a los brazos de su amada, recorrió nada menos que 2 mil kilómetros de un extremo a otro de Brasil:

  • Dirección vacía: Al llegar a la dirección indicada con su maleta, Edimar quedó en shock al descubrir que allí no había ninguna granja ni la Jessika Oliveyra que esperaba;

  • Víctima de la inteligencia artificial: Las investigaciones revelaron que «Jessika» era en realidad un personaje virtual generado por inteligencia artificial (IA) que no existe en la realidad;

  • Bot automatizado: Todas las declaraciones de amor, propuestas y mensajes que recibió fueron enviados a través de un chatbot automatizado basado en una red neuronal.

Los servicios sociales ayudaron al amante que quedó en la calle

Tras vender su casa y sus bienes, y gastar todo su dinero en el viaje, el albañil quedó totalmente desamparado, sin dinero y sin hogar en la calle:

  • Petición de ayuda: Al comprender la gravedad de la situación, Edimar se vio obligado a acudir a los servicios de asistencia social locales;

  • Regreso a casa: Los trabajadores sociales proporcionaron refugio temporal y comida al hombre engañado y le están ayudando a regresar a su ciudad natal.

Este evento demostró una vez más que creer ciegamente en hermosas fotos, videos y promesas virtuales en Internet puede destruir una vida en un instante.

Jessika OliveyraEdimarBloguera virtualFraude IABrasil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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