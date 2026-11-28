Nuevos precios de los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max
Al 28 de noviembre de 2026, los precios de los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone Air son los siguientes. La lista detalla las configuraciones SIM + eSIM y eSIM + eSIM por separado. En ambas variantes, hay dos IMEI registrados.
SIM + eSIM
iPhone 17:
• 256 GB: 949 $
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: 1299 $
• Blue: 1379 $
• Silver: 1379 $
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: 1499 $
• Blue: 1629 $
• Silver: 1549 $
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: 1399 $
• Blue: 1399 $
• Silver: 1519 $
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: 1649 $
• Blue: 1679 $
• Silver: 1699 $
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: 1999 $
• Blue: 1949 $
• Silver: 2099 $
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: 2399 $
• Blue: 2399 $
• Silver: 2399 $
eSIM + eSIM
En esta configuración también hay dos IMEI registrados.
iPhone 17:
• 256 GB: 949 $
iPhone Air, 256 GB:
• Blue: 939 $
• Gold: 949 $
• Black: 949 $
• White: 949 $
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: 1249 $
• Blue: 1249 $
• Silver: 1339 $
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: 1299 $
• Blue: 1499 $
• Silver: 1399 $
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: 1389 $
• Blue: 1369 $
• Silver: 1439 $
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: 1499 $
• Blue: 1539 $
• Silver: 1649 $
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: 1899 $
• Blue: 1849 $
• Silver: 1899 $
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: 2199 $
• Blue: 2199 $
• Silver: 2399 $
Los precios pueden cambiar cada hora.
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…