Una madre se tatúa un teclado en la muñeca para comunicarse con su hijo

Para que su hijo pudiera expresar sus ideas y comunicarse con sus seres queridos en cualquier situación, Jessica Fletcher, una madre canadiense, encontró una solución poco común. Se tatuó un teclado en la muñeca para que Hunter, su hijo autista no verbal, pudiera comunicarse con ella en cualquier momento.

La idea surgió después de un hecho sencillo, pero importante para la familia. Cuando Jessica fue a un restaurante con Hunter, de 11 años, la batería de su dispositivo de CAA, una tableta que permite al niño comunicarse seleccionando palabras y símbolos, se agotó de repente.

Aunque la madre se preocupó, Hunter mantuvo la calma. Tomó una servilleta, dibujó un teclado y señaló con el dedo las letras necesarias para explicar qué quería pedir.

Esta situación llevó a Jessica a una reflexión importante. Comprendió que la tecnología no siempre es fiable y que no debía hacer que la comunicación de su hijo dependiera únicamente de un dispositivo electrónico.

«La tecnología puede fallarnos a veces, así que no debería limitar sus posibilidades a un solo dispositivo», declaró Fletcher a CTV News.

El «teclado de emergencia» de su madre

Después, Jessica colaboró con un tatuador para plasmar en su muñeca una imagen parecida a un teclado real. Además de letras, incluye símbolos que expresan alegría y tristeza, así como un botón con forma de corazón que significa «Te quiero».

Cuando su madre le mostró el nuevo tatuaje, Hunter fue el primero en escribir la palabra «Mamá» Para Jessica fue un momento inolvidable.

Ahora, cuando están juntos, Hunter puede utilizar simplemente el teclado de la muñeca de su madre para comunicarse con ella. Esto ha reducido muchas de las dificultades que surgían durante sus conversaciones.

El tatuaje tiene otra particularidad: la posibilidad de comunicarse en secreto. Mientras el dispositivo electrónico lee en voz alta las palabras que Hunter quiere decir, el teclado de la muñeca de su madre les permite hablar sin que los demás los escuchen.

La idea se extendió por todo el mundo

El 8 de julio, Jessica publicó en Facebook un video en el que Hunter se comunicaba mediante el teclado de su muñeca. El video se difundió rápidamente en las redes sociales y superó los dos millones de «me gusta».

La idea también inspiró a otras familias. Jessica destacó la importancia de reducir las barreras de comunicación para las personas autistas no verbales.

Curiosamente, los compañeros de escuela de Hunter también quisieron tener camisetas con un teclado similar. Querían comunicarse con Hunter durante el recreo e incluso contarle secretos sin que los demás los escucharan.

Después, Jessica colaboró con una empresa de ropa y comenzó a crear camisetas con un teclado estampado en las mangas.

Según contó, padres, enfermeros, médicos y trabajadores de emergencias de distintas partes del mundo también se pusieron en contacto con ella. Les interesaba utilizar este método para facilitar la comunicación con niños autistas en la escuela, el hospital o el entorno familiar.

Algunos tatuadores incluso ofrecieron a los padres de niños autistas hacerles gratis un tatuaje de teclado similar .

La solución que Jessica Fletcher encontró a partir de una sencilla situación familiar no solo facilitó la comunicación de Hunter, sino que también se convirtió en una idea conmovedora que mostró a muchas familias que es posible superar las barreras de comunicación entre las personas.