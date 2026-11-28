Un coche volador sin alas ha sido probado con éxito en China. Este transporte de nueva generación puede alcanzar una velocidad de 150 km/hen el aire y 80 km/h en tierra. Con una autonomía de 300 km , este dispositivo podrá en el futuro transportar hasta 15 pasajeros .

Estas innovaciones se han convertido en una nueva prueba de la expresión metafórica «China en 2100» , mencionada a menudo en redes sociales y medios internacionales. Aunque el país vive al ritmo actual (2026) , a menudo se le describe como un «país venido del futuro» debido a la rapidez con la que integra la tecnología, las infraestructuras y los servicios digitales en la vida cotidiana.

¿Por qué China da la impresión de «vivir en el futuro»?

Sector y ámbito Capacidades tecnológicas y su impacto diario Pagos digitales y «super-apps» El dinero en efectivo y las tarjetas bancarias han desaparecido casi por completo. WeChat y Alipay permiten gestionar todo: desde compras hasta taxis, citas médicas y servicios públicos; los pagos se realizan en segundos mediante escaneo facial o de palma. Robótica e inteligencia artificial Los robots prestan servicio en grandes hoteles, los robotaxis autónomos circulan por las calles, y los alimentos y paquetes son entregados por drones y robots mensajeros autónomos. Transporte futurista e infraestructura Con una velocidad de 350–400 km/h , la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, así como los intercambiadores viales y las líneas de metro que atraviesan edificios en ciudades como Chongqing , recuerdan a las películas de ciencia ficción. «Ciudades inteligentes» (Smart Cities) En las megaciudades, el tráfico, la seguridad y la ecología son gestionados por la AI; los semáforos se ajustan automáticamente según el tráfico. Energía verde y vehículos eléctricos Líder mundial en producción y uso de vehículos eléctricos; gran parte del transporte urbano está electrificado, y los parques solares y eólicos ocupan vastos territorios.

Situación real y proyecciones demográficas para 2100

Sin embargo, según investigaciones científicas y organismos internacionales, el verdadero rostro de China en 2100 podría ser muy diferente al actual:

Declive demográfico: Según previsiones de la ONU y otros centros de análisis, debido a la baja natalidad y el envejecimiento poblacional, se espera que la población china pase de los 1,4 mil millones actuales a 600–800 millones de habitantes para 2100.

Economía totalmente automatizada: Para compensar la escasez de mano de obra, se prevé que la economía del país transite hacia un sistema totalmente robotizado y basado en la AI.

¿Cree que los coches voladores y los robotaxis se convertirán en medios de transporte comunes en las ciudades de todo el mundo en los próximos 5 a 10 años?

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