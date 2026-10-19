Un brasileño pierde todo por una mujer creada con inteligencia artificial

En Brasil, un hombre de 49 años vendió todas sus pertenencias y recorrió miles de kilómetros con la esperanza de conocer a una mujer que conoció en Internet. Sin embargo, al llegar a su destino, descubrió que la mujer de la que se había enamorado, llamada Jessica, no existía. Resultó que sus fotos y videos fueron creados con inteligencia artificial.

Creyó en la promesa de «vivir como reyes»

Edimar Martins, un trabajador de la construcción, conoció por Internet a una joven rubia llamada Jessica. Según él, ella decía vivir sola en una granja en el estado de Minas Gerais, Brasil, y lo invitó a visitarla. Jessica lo convenció de que le esperaba una «vida de reyes» si vivían juntos.

Creyendo en las palabras de la mujer, Edimar vendió todos sus bienes para ir a su encuentro y viajó a la ciudad de Belo Horizonte, a unos 2.000 kilómetros de su hogar. Viajó durante 36 horas en autobús.

Resultó que la mujer amada no existía

Al llegar a la ciudad, el hombre, al no conocer la dirección exacta de Jessica, comenzó a mostrar sus fotos a la gente en la calle para buscarla. Más tarde, acudió a una estación de radio local. Los empleados de la radio le explicaron que Jessica no era una persona real, sino una imagen virtual creada mediante inteligencia artificial.

La persona que creó la cuenta declaró que nunca había hablado personalmente con Edimar. Señaló que el hombre malinterpretó los videos y tomó los mensajes como una invitación dirigida a él.

El creador anónimo afirmó que el perfil se abrió con el objetivo de aumentar el número de seguidores y promocionar productos.

No es la primera vez que ocurre algo así

Según Radio Itatiaia, anteriormente otros dos hombres habían llegado a Belo Horizonte tras creer en personajes virtuales similares.

Tras el incidente, la administración municipal cubrió los gastos del billete de regreso de Edimar para que pudiera volver a casa.

Este suceso demostró una vez más la necesidad de ser cautelosos en las citas por Internet. Las fotos y videos creados por inteligencia artificial pueden parecer personas reales. Por ello, es importante verificar cualquier información en Internet antes de creerla.