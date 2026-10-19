Un brasileño pierde todo por una mujer creada con inteligencia artificial

·12·Mundo
Un brasileño pierde todo por una mujer creada con inteligencia artificial

En Brasil, un hombre de 49 años vendió todas sus pertenencias y recorrió miles de kilómetros con la esperanza de conocer a una mujer que conoció en Internet. Sin embargo, al llegar a su destino, descubrió que la mujer de la que se había enamorado, llamada Jessica, no existía. Resultó que sus fotos y videos fueron creados con inteligencia artificial.

Creyó en la promesa de «vivir como reyes»

Edimar Martins, un trabajador de la construcción, conoció por Internet a una joven rubia llamada Jessica. Según él, ella decía vivir sola en una granja en el estado de Minas Gerais, Brasil, y lo invitó a visitarla. Jessica lo convenció de que le esperaba una «vida de reyes» si vivían juntos.

Creyendo en las palabras de la mujer, Edimar vendió todos sus bienes para ir a su encuentro y viajó a la ciudad de Belo Horizonte, a unos 2.000 kilómetros de su hogar. Viajó durante 36 horas en autobús.

Resultó que la mujer amada no existía

Al llegar a la ciudad, el hombre, al no conocer la dirección exacta de Jessica, comenzó a mostrar sus fotos a la gente en la calle para buscarla. Más tarde, acudió a una estación de radio local. Los empleados de la radio le explicaron que Jessica no era una persona real, sino una imagen virtual creada mediante inteligencia artificial.

La persona que creó la cuenta declaró que nunca había hablado personalmente con Edimar. Señaló que el hombre malinterpretó los videos y tomó los mensajes como una invitación dirigida a él.

El creador anónimo afirmó que el perfil se abrió con el objetivo de aumentar el número de seguidores y promocionar productos.

No es la primera vez que ocurre algo así

Según Radio Itatiaia, anteriormente otros dos hombres habían llegado a Belo Horizonte tras creer en personajes virtuales similares.

Tras el incidente, la administración municipal cubrió los gastos del billete de regreso de Edimar para que pudiera volver a casa.

Este suceso demostró una vez más la necesidad de ser cautelosos en las citas por Internet. Las fotos y videos creados por inteligencia artificial pueden parecer personas reales. Por ello, es importante verificar cualquier información en Internet antes de creerla.

Edimar MartinsJessicaBelo HorizonteInteligencia ArtificialRadio Itatiaia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una mujer pierde 350 000 dólares tras creer que conocería a un actor de « El juego del calamar »Una mujer pierde 350 000 dólares tras creer que conocería a un actor de « El juego del calamar »Ayer 13:48Nunca es tarde para el amor: mujer de 70 años en Brasil encuentra a su primer amor y se casaNunca es tarde para el amor: mujer de 70 años en Brasil encuentra a su primer amor y se casa15 octubre 15:54En Brasil, una enorme pancarta colgada de un globo aerostático se desgarra (video)En Brasil, una enorme pancarta colgada de un globo aerostático se desgarra (video)6 octubre 00:44Un agricultor que confió en la IA perdió la cosecha de 10 hectáreasUn agricultor que confió en la IA perdió la cosecha de 10 hectáreas12 agosto 15:38Un plan revelado a ChatGPT conduce a un arresto: un granjero detenido en BrasilUn plan revelado a ChatGPT conduce a un arresto: un granjero detenido en Brasil20 septiembre 23:20Detenido en Brasil un hombre que mantuvo cautiva a su exmujer durante cinco díasDetenido en Brasil un hombre que mantuvo cautiva a su exmujer durante cinco días24 agosto 16:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos