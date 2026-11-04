Un águila joven nacida en Kazajistán recorre 1400 kilómetros hasta Kashkadaría

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Un águila joven nacida en Kazajistán recorre 1400 kilómetros hasta Kashkadaría

Un águila esteparia, nacida hace pocos meses en Kazajistán, ha recorrido casi 1400 kilómetros hasta llegar a la región de Kashkadaría, en Uzbekistán. Los expertos siguen el largo viaje del ave mediante un rastreador GPS.

El águila, llamada Tongish, realiza su primer viaje independiente hacia tierras cálidas. Su trayectoria es supervisada por el personal del Parque Nacional Altyn-Emel en Kazajistán.

Según información del parque nacional, Tongish era aún un polluelo blanco y esponjoso en su nido durante el verano. El 20 de julio, los expertos le instalaron un rastreador GPS alimentado por energía solar, lo que permite seguir cada uno de sus movimientos a distancia.

Un águila joven nacida en Kazajistán recorre 1400 kilómetros hasta Kashkadaría

Según los datos publicados el 2 de noviembre, Tongish salió del territorio kazajo y entró en Uzbekistán a través de Kirguistán. Primero voló hasta Samarcanda y luego fue detectado cerca de la ciudad de Qarshi, en la región de Kashkadaría.

De este modo, el águila de pocos meses de edad ha cruzado tres países, recorriendo aproximadamente 1400 kilómetros.

Los expertos destacan que el águila esteparia es una de las aves raras incluidas en el Libro Rojo. Los datos recopilados por el rastreador GPS son fundamentales para estudiar sus rutas migratorias, identificar zonas peligrosas y fortalecer las medidas de protección de las aves.

El seguimiento de su viaje continuará hasta que Tongish llegue a su destino de invernada.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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