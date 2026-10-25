Kim Jong-un anuncia el objetivo principal del ejército de Corea del Norte (video)

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Kim Jong-un anuncia el objetivo principal del ejército de Corea del Norte (video)

El líder norcoreano Kim Jong-un declaró que aumentar el potencial de las fuerzas armadas del país y construir un ejército con poder absoluto es la prioridad número uno y la tarea más importante del Estado.

Según la agencia de noticias oficial del país, KCNA la dirección de Pionyang está impulsando planes a gran escala para llevar la eficacia de combate de sus unidades militares a un nuevo nivel y formar una estructura de defensa competitiva a nivel mundial.

Tres pasos clave hacia un ejército poderoso

En su discurso, el líder de la RPDC destacó que las siguientes áreas son cruciales para fortalecer la seguridad nacional y aumentar el potencial del ejército:

  • Eficacia de combate: Aumentar drásticamente las capacidades de despliegue rápido de todas las unidades militares y su habilidad para cumplir misiones en cualquier condición compleja;

  • Preparación técnico-militar: Equipar a las fuerzas armadas con tecnologías militares modernas y armas de nueva generación, y mejorar los conocimientos técnicos del personal;

  • Disciplina de hierro: Fortalecer más que nunca el orden interno, la cadena de mando y la estricta disciplina militar dentro de las unidades.

«La industria de defensa más poderosa del mundo»

Kim Jong-un ya había expresado abiertamente sus ambiciones de convertir a Corea del Norte en uno de los líderes mundiales en la industria militar:

  • Alcance del objetivo: Pionyang no solo pretende mantener sus fuerzas actuales, sino construir el complejo militar-industrial más avanzado y poderoso del mundo;

  • Factor de presión geopolítica: En el contexto de la compleja situación de seguridad en la región y en el ámbito internacional, tales declaraciones indican que la RPDC continuará aumentando drásticamente su potencial estratégico.

Según los expertos, el hecho de que Kim Jong-un designe al sector militar como la máxima prioridad significa que gran parte de los recursos internos y el potencial científico del país se destinarán nuevamente a la industria de defensa.

Kim Jong-unRPDCPionyangCorea del NorteDefensa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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