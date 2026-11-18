La foto de Kim Jong-un sentado en un lujoso sillón sobre la nieve con un cigarrillo genera debate
Corea del Norte El líder Kim Jong-un inspeccionó la construcción de una zona turística en la ciudad de Samjiyon. Durante la visita, se sacó un sillón de lujo al exterior y se colocó sobre la nieve para él. Así lo informó la Agencia Central de Noticias de Corea.
Según los informes, Kim Jong-un conoció los avances de la construcción del complejo de esquí y turismo en la región los días 15 y 16 de noviembre. Las fotos publicadas por la agencia muestran al líder sentado en el sillón sobre la nieve, con un cigarrillo en la mano.
Su hija de 13 años, Kim Ju-ae, también participó en la visita. Ella esquió en la nueva zona turística. Los medios internacionales especulan que Kim Ju-ae está siendo preparada como posible sucesora de su padre.
El ex diplomático norcoreano en Londres, Thae Yong-ho, afirmó que los altos funcionarios prestan especial atención a la joven. En su opinión, los protocolos aplicados a Kim Ju-ae recuerdan el periodo en que Kim Jong-un era preparado para la sucesión. Sin embargo, su estatus futuro no ha sido confirmado oficialmente.
Cabe recordar que Kim Jong-un visitó China anteriormente, entrando al país a través de un nuevo puente sobre el río Yalu, cerca de la ciudad de Dandong.
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