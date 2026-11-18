Corea del Norte El líder Kim Jong-un inspeccionó la construcción de una zona turística en la ciudad de Samjiyon. Durante la visita, se sacó un sillón de lujo al exterior y se colocó sobre la nieve para él. Así lo informó la Agencia Central de Noticias de Corea.

Según los informes, Kim Jong-un conoció los avances de la construcción del complejo de esquí y turismo en la región los días 15 y 16 de noviembre. Las fotos publicadas por la agencia muestran al líder sentado en el sillón sobre la nieve, con un cigarrillo en la mano.