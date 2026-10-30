Declaración militar importante: el líder de la RPDC anuncia las nuevas reglas de la guerra moderna

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Declaración militar importante: el líder de la RPDC anuncia las nuevas reglas de la guerra moderna

El líder norcoreano Kim Jong-un ha fijado tareas urgentes a las fuerzas armadas del país para el desarrollo rápido de tecnologías militares no tripuladas, la integración profunda de sistemas de inteligencia artificial (IA) y el aumento drástico del potencial de combate de los drones.

Así lo informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA). El líder de la RPDC presentó estas importantes declaraciones programáticas durante la inauguración en Pyongyang de « Progreso de la aviación no tripulada — 2026 » durante su visita a la exposición militar especializada.

« El arma principal de la guerra moderna »: la evaluación estratégica de Kim Jong-un

Al hablar en la exposición, Kim Jong-un llamó la atención sobre el cambio fundamental en la naturaleza de los conflictos militares en el escenario internacional:

  • Tarea prioritaria: « Basándonos en las tendencias actuales de desarrollo, debemos considerar como una tarea prioritaria absoluta el avance rápido de las tecnologías clave en este campo, la introducción de inteligencia artificial en los sistemas de armas no tripuladas y la mejora de su capacidad para llevar a cabo operaciones militares », subrayó el jefe de Estado;

  • Superioridad absoluta: Destacando que los drones se han convertido en una herramienta decisiva en los conflictos armados modernos, el líder norcoreano declaró que lograr la superioridad militar absoluta en el ámbito de los vehículos no tripulados es una elección obligatoria y sin alternativas;

  • Nueva estrategia a nivel estatal: El líder de la RPDC presentó una estrategia estatal especial para el desarrollo del sector de la defensa nacional, anunciando la adopción de decisiones gubernamentales importantes destinadas a ampliar y fortalecer rápidamente las fuerzas de aviación no tripulada del país.

« La paz solo se garantiza con la fuerza »

En su discurso, Kim Jong-un reiteró su posición de principios sobre el fortalecimiento de la seguridad nacional y el aumento del poder defensivo del país:

  • Posición política intransigente: Según él, en la era actual de crecientes tensiones geopolíticas, la paz y la soberanía del país solo pueden preservarse mediante un poder militar de alta tecnología capaz de disuasión;

  • Carrera tecnológica: Los pasos que está dando Corea del Norte hacia el desarrollo de drones controlados por inteligencia artificial y vehículos de ataque autónomos se evalúan como un factor que influye directamente en el equilibrio de la seguridad regional.

El plan de modernización militar basado en inteligencia artificial propuesto por Pyongyang muestra que la industria de defensa de la RPDC se centrará en los próximos años precisamente en sistemas no tripulados autónomos y de alta tecnología.

Kim Jong-unRPDCKCNAAviación no tripuladaTecnología militar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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