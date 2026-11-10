Nueva amenaza submarina: la RPDC presenta su más reciente torpedo de alta velocidad

Corea del Norte ha probado con éxito su más reciente sistema de armamento de torpedos en la zona del mar del Japón (mar del Este). La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) emitió una declaración oficial al respecto. El informe destaca que este sistema de armas está diseñado para llevar las capacidades de combate submarino y de superficie de la marina de la RPDC a un nuevo nivel.

Alta velocidad y eficacia en combate: ¿Cómo fue la prueba?

Según la información oficial difundida por la KCNA, en los disparos de prueba realizados el 9 de noviembre se evaluó una nueva generación de armas submarinas desarrolladas conjuntamente por las instituciones de investigación de defensa del país en todos los niveles. Estas pruebas de campo confirmaron plenamente la eficacia en combate, la maniobrabilidad y la precisión de impacto del nuevo sistema de torpedos de alta velocidad.

Los observadores militares señalan que Pyongyang ha estado desarrollando activamente drones submarinos y torpedos de alta velocidad en los últimos años. Esto podría plantear nuevos problemas estratégicos para las fuerzas navales de Estados Unidos y sus aliados en la región.