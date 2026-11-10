Nueva amenaza submarina: la RPDC presenta su más reciente torpedo de alta velocidad
Corea del Norte ha probado con éxito su más reciente sistema de armamento de torpedos en la zona del mar del Japón (mar del Este). La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) emitió una declaración oficial al respecto. El informe destaca que este sistema de armas está diseñado para llevar las capacidades de combate submarino y de superficie de la marina de la RPDC a un nuevo nivel.
Alta velocidad y eficacia en combate: ¿Cómo fue la prueba?
Según la información oficial difundida por la KCNA, en los disparos de prueba realizados el 9 de noviembre se evaluó una nueva generación de armas submarinas desarrolladas conjuntamente por las instituciones de investigación de defensa del país en todos los niveles. Estas pruebas de campo confirmaron plenamente la eficacia en combate, la maniobrabilidad y la precisión de impacto del nuevo sistema de torpedos de alta velocidad.
Los observadores militares señalan que Pyongyang ha estado desarrollando activamente drones submarinos y torpedos de alta velocidad en los últimos años. Esto podría plantear nuevos problemas estratégicos para las fuerzas navales de Estados Unidos y sus aliados en la región.
Indicador / Aspecto
Datos oficiales
Fecha de la prueba
9 de noviembre
Campo de pruebas
Aguas del mar del Japón (mar del Este)
Tipo de arma
Sistema de torpedo de alta velocidad de última generación
Desarrollador
Institutos de investigación de defensa de la RPDC
Fecha de entrada en servicio
Principios de 2027
Estructura usuaria
Armada de la RPDC
«Como resultado de las pruebas, se confirmaron todos los parámetros técnicos y el nuevo sistema de alta velocidad será aceptado oficialmente para el servicio de combate en la Armada de la RPDC a partir de principios de 2027».
— KCNA, Agencia de noticias oficial de la RPDC.
Plan 2027 y equilibrio en Asia-Pacífico
La entrega completa de este sistema a la flota a partir de 2027 muestra el alcance de los planes navales de Pyongyang para los próximos años. En un contexto de creciente cooperación militar trilateral entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, Corea del Norte se centra en fortalecer sus fronteras marítimas y crear barreras submarinas. Los expertos predicen que esta prueba será vista por Seúl y Tokio como una nueva amenaza a la seguridad regional.
¿Cree que el desarrollo activo de armas submarinas y torpedos por parte de la RPDC puede cambiar el equilibrio de poder en la región? Deje su opinión en los comentarios.
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