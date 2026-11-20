El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio Corea del Norte líder de Kim Jong-un expresó su opinión sobre los objetivos de política exterior. Destacó que el objetivo principal de Pionyang no es invadir otros países ni expandir su territorio, sino preservar el régimen político actual. Rubio señaló una diferencia importante entre Corea del Norte e Irán al respecto.

«No tiene intención de invadir Japón»

Marco Rubio declaró que no considera a Kim Jong-un un líder expansionista. En su opinión, el líder norcoreano no busca atacar a Japón, China u otros países para apoderarse de sus territorios.

«Kim Jong-un no está interesado en invadir Japón. Solo quiere que su régimen sobreviva. No es expansionista. No tiene intención de invadir Japón, China o cualquier otro país similar. No está haciendo nada de eso», dijo el secretario de Estado estadounidense.

Con estos comentarios, Rubio enfatizó que la prioridad absoluta de Pionyang no es la adquisición de territorios extranjeros, sino el mantenimiento del sistema político vigente en el país.

Rubio distingue a Irán de Corea del Norte

El secretario de Estado estadounidense comparó sus reflexiones sobre Corea del Norte con su evaluación de Irán. Destacó que el enfoque político de Teherán es diferente.

«Los iraníes, en cambio, son expansionistas. Son revolucionarios», afirmó Rubio.

De este modo, el secretario de Estado estadounidense mostró que distingue los objetivos de política exterior de ambos países. Según su visión, mientras que la supervivencia del régimen es la prioridad para los líderes norcoreanos, el enfoque político de Irán se caracteriza por promover ideas revolucionarias y ampliar su esfera de influencia.

¿Por qué es importante esta declaración?

Las palabras de Rubio ilustran la diferencia de enfoque de Washington al evaluar las amenazas de Corea del Norte e Irán. Su declaración vincula el objetivo principal de Pionyang con la seguridad del régimen, mientras que expresa preocupaciones sobre una política expansionista por parte de Teherán.

Por supuesto, esta es la evaluación política personal de Marco Rubio y no una garantía sobre las acciones futuras de Corea del Norte. Sin embargo, su declaración significa que Washington no aborda el régimen de Kim Jong-un y la política regional de Irán de la misma manera.