El misterioso heredero de Kim Jong-un: La inteligencia revela la verdad sobre el hermano de Kim Ju-ae

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El misterioso heredero de Kim Jong-un: La inteligencia revela la verdad sobre el hermano de Kim Ju-ae

Una nueva intriga geopolítica ha surgido en torno a la sucesión del poder supremo en Corea del Norte, el Estado más cerrado y misterioso del mundo. Por un lado, Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, quien ha aparecido regularmente junto a su padre en los medios oficiales y es presentada como la futura líder de la RPDC. Por otro lado, el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur, que intenta desvelar los secretos de Pyongyang y ha anunciado la existencia de otro hijo misterioso, menor que Ju-ae, en la dinastía Kim.

¿Hacia qué lado se inclina la balanza de la sucesión en la dinastía que gobierna Corea del Norte desde hace tres generaciones, y cómo podrían cambiar el futuro de la RPDC los datos sobre este hijo oculto?

Primer golpe: La inteligencia de Seúl y el secreto del tercer hijo

Los servicios especiales surcoreanos han revelado detalles cruciales sobre los círculos dirigentes de la RPDC, desafiando las percepciones oficiales sobre la estructura dinástica:

  • Un hermano o hermana misterioso: Según los últimos datos de inteligencia, Kim Ju-ae, vista como la heredera, no es la única hija; se ha confirmado la existencia de otro hermano o hermana menor, cuyo sexo se mantiene en secreto.

  • Hipótesis sobre los tres hijos: Los expertos de Seúl ya habían informado que Kim Jong-un tiene tres hijos en total, pero su edad, sexo y estado permanecían bajo secreto absoluto.

  • La presión del sistema patriarcal: Si el hijo menor resulta ser varón, el sistema militarista tradicional de Corea del Norte podría cuestionar seriamente la posición de Ju-ae como heredera.

Defensa: La escena oficial de Pyongyang y la posición absoluta de Kim Ju-ae

A pesar de estas revelaciones, la propaganda norcoreana continúa con su estrategia de relaciones públicas centrada en una sola persona:

  • La heredera en los campos de misiles: Kim Ju-ae acompaña a su padre en pruebas de misiles balísticos, desfiles militares y reuniones de alto nivel, recibiendo el respeto de los generales del ejército.

  • La imagen de la «hija amada»: Los canales estatales de la RPDC glorifican a Ju-ae, presentándola al nivel de sucesora de la dinastía.

  • El telón de acero de la vida privada: Pyongyang no hace comentarios oficiales sobre otros miembros de la familia, ignorando la información de las agencias de inteligencia extranjeras.

«Es evidente que Kim Ju-ae está siendo preparada como líder, pero la existencia de un hijo menor indica que la sucesión en la RPDC no está resuelta», señalan analistas de seguridad surcoreanos.

La balanza: ¿Quién tiene ventaja en la carrera sucesoria?

Criterios de evaluación

Kim Ju-ae (Proyecto Pyongyang)

Hijo menor oculto (Inteligencia de Seúl)

Posición pública

Presente regularmente en eventos militares y en el centro del Estado

Absolutamente secreto, sexo desconocido para el público

Apoyo de la élite militar

Goza del respeto oficial de generales y altos mandos

Ausente de la escena política, educado en el círculo familiar

Amenaza dinástica

Riesgo de competencia futura si el hijo es varón

Podría alterar el mapa de la sucesión si es revelado más tarde

Estrategia tras bambalinas

Escudo político para probar la posibilidad de una mujer en el poder

Opción de reserva secreta para la seguridad de la dinastía

Por un lado, Kim Ju-ae, expuesta desde joven y formada bajo pruebas nucleares, y por otro, el hijo misterioso detectado por la inteligencia. Este duelo revela la complejidad de las luchas internas en la dinastía norcoreana.

¿Cree que una mujer podrá liderar Corea del Norte, o el hijo oculto tomará el poder al crecer? ¿Podrían estas revelaciones desestabilizar el régimen? ¡Comparta su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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