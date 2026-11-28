En las imágenes de video publicadas después del concierto, Kim Jong-un aparece subiendo al escenario. El líder norcoreano estrechó la mano de Larisa Dolina en el escenario y también se tomó una foto con otros artistas.

El 26 de noviembre se organizó un gran concierto con la participación de artistas rusos en Pionyang, la capital de Corea del Norte. La artista del pueblo ruso y famosa cantante Larisa Dolina también participó en el evento. Así lo informó la embajada de Rusia en Corea del Norte.

Corea del Norte líder Kim Jong-un subió inesperadamente al escenario durante un concierto con artistas rusos en Pionyang. Estrechó la mano de la artista del pueblo ruso Larisa Dolina y agradeció personalmente a los artistas por el programa del concierto.

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Según la información difundida por la embajada, Kim Jong-un agradeció personalmente a los artistas moscovitas que participaron en el concierto organizado con motivo de la conclusión del primer día de la reunión de la comisión intergubernamental entre Rusia y Corea del Norte. Expresó su gratitud por sus actuaciones y por el programa del concierto.

Como información, del 25 al 27 de noviembre se celebró en Pionyang la 13ª reunión de la comisión intergubernamental sobre cooperación comercial, económica, científica y técnica entre Rusia y Corea del Norte. En ella se discutieron cuestiones sobre la expansión de la cooperación entre ambos países, la implementación de proyectos conjuntos y el fortalecimiento de los lazos en diversos sectores.

El ministro de Recursos Naturales de Rusia y copresidente de la comisión intergubernamental, Aleksandr Kozlov, destacó al finalizar las negociaciones que las relaciones entre ambos estados se están desarrollando a un ritmo acelerado.

El ministro señaló que los proyectos definidos sobre la base de los acuerdos alcanzados previamente por los líderes de ambos países se están implementando gradualmente. Estas iniciativas incluyen la construcción de un puente sobre el río Tumen, el establecimiento de vuelos directos entre Moscú y Pionyang, así como el desarrollo continuo de la cooperación en los campos de la cultura y la educación.