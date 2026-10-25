Un error de 133 000 dólares: en Turquía, una mujer tira 1 kg de oro a la basura (video)

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Un error de 133 000 dólares: en Turquía, una mujer tira 1 kg de oro a la basura (video)

En Bursa, Turquía, ocurrió un incidente sorprendente que puso en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia. Una ama de casa, al confundir una bolsa que contenía aproximadamente 1 kilogramo de oro con una bolsa de basura, la arrojó a un contenedor en la calle.

Se ha informado que el valor total de estos metales preciosos supera los 6,13 millones de liras turcas, es decir, más de 133 000 dólares estadounidenses. Esta suma había sido ahorrada centavo a centavo por la familia durante muchos años con el objetivo de comprar una nueva casa.

Búsqueda en « Akçalar »: Policía y servicios municipales movilizados

El incidente ocurrió en el barrio de nombre simbólico « Akçalar »:

  • Un error notado demasiado tarde: Tan pronto como los miembros de la familia notaron la desaparición de la bolsa, contactaron inmediatamente a la comisaría de policía local y a los servicios de limpieza y municipales;

  • Búsqueda a gran escala: Tras recibir el aviso, se iniciaron medidas de búsqueda urgentes en la zona y se controlaron los movimientos de los camiones de basura;

  • Revisión de cámaras: Los expertos están examinando minuciosamente todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia circundantes para determinar si los residuos fueron llevados al vertedero y en qué dirección desapareció la bolsa.

Los ahorros de toda una vida en una bolsa

Este incidente ha provocado intensos debates en las redes sociales y la prensa turca:

  • El sueño de una casa en peligro: El hecho de que años de trabajo y riqueza acumulada fueran víctimas de un momento de descuido ha conmocionado a muchos;

  • Resultado pendiente: Actualmente, gracias a los esfuerzos de los servicios municipales y las fuerzas del orden, las labores de búsqueda de la bolsa en los centros de recolección de residuos continúan activamente.

TurquíaBursaAkçalarOroSucesos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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