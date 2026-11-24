Convirtió una lavadora estropeada en una barbacoa: una idea inusual que causa furor en Internet (vídeo)
Un hombre transformó una lavadora averiada en una barbacoa inusual en lugar de tirarla a la basura. El vídeo de su inesperado invento se hizo viral, despertando el interés de los usuarios.
El hombre utilizó el tambor del viejo electrodoméstico para convertirlo en una parrilla donde cocinar carne y pollo. Como resultado, un objeto que suele acabar en la basura se transformó en un dispositivo para cocinar al aire libre.
Lo más curioso del vídeo fue su comentario humorístico. El autor afirma que, en el «modo centrifugado», el pollo se cocina hasta alcanzar un tono dorado perfecto. Fue precisamente esta descripción irónica la que provocó risas y diversas reacciones entre los internautas.
Esta idea demuestra cómo dar una nueva vida a los objetos viejos, reciclándolos y utilizándolos de formas inusuales. Sin embargo, es importante prestar atención a la composición del metal, su resistencia al calor y la seguridad alimentaria al utilizar este tipo de dispositivos.
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