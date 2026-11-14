En Japón, las lechugas con la imagen de un actor se vuelven tendencia entre los clientes

En los supermercados de Japón, las lechugas envueltas en plástico transparente con el retrato del famoso actor Tatsuya Fujiwara están llamando la atención de los compradores. Este producto inusual no solo se agota rápidamente en los estantes, sino que también ha generado un amplio debate en las redes sociales.

Normalmente, una persona que va al supermercado a comprar alimentos no espera encontrarse con el rostro serio de un actor famoso entre las verduras. Sin embargo, para los clientes de los supermercados de Tokio, esta escena se está volviendo algo habitual. Se trata de lechugas vendidas en envases que llevan el retrato del conocido actor japonés Tatsuya Fujiwara.

En los últimos días, las lechugas envueltas en film transparente con el rostro del actor se están vendiendo rápidamente en los supermercados de Tokio. La apariencia inusual del producto despertó un gran interés en las redes sociales, donde las fotos se volvieron virales. Aunque es una de esas ideas de marketing inesperadas típicas de Japón, detrás no hay solo publicidad, sino el objetivo de resolver un problema ambiental importante.

Resulta que la lechuga es uno de los productos básicos más consumidos en la cocina japonesa. Sin embargo, según las estadísticas, más del 60% de los japoneses desechan esta verdura en verano. La razón principal es la abundancia de la cosecha estival y el rápido marchitamiento debido a las altas temperaturas. Como resultado, a pesar de la oferta en el mercado, gran parte se desperdicia sin ser consumida.

Para encontrar una solución a este problema y reducir el desperdicio de alimentos, una de las mayores empresas agroalimentarias de Japón, Ajinomoto, se asoció con una cooperativa de productores de vegetales. Como parte del proyecto, contactaron al famoso actor Tatsuya Fujiwara para pedirle permiso de colocar su retrato en el empaque del producto.

El actor reaccionó a la propuesta con humor en su cuenta de X:

«Me dijeron: "Las lechugas están en crisis, ¿podrías prestarnos tu cara temporalmente?" Y yo dije: "Por supuesto". El resultado es que participo en un proyecto donde mi cara realmente trabaja. Pero, ¿por qué yo? Los espero en la sección de verduras», bromeó Fujiwara.

Al principio, nadie sabía qué resultado daría esta iniciativa. Sin embargo, una vez que las fotos de las lechugas con el rostro del actor circularon por Internet, tanto el objetivo como la eficacia del marketing quedaron claros. Esta publicidad inesperada aumentó instantáneamente el interés de los compradores. Las lechugas que antes terminaban en la basura ahora se compran rápidamente en los supermercados.

Este mes, se puso a la venta una cantidad limitada de lechugas con el retrato de Tatsuya Fujiwara: un total de 10 000 unidades. Su rápida popularidad entre los clientes demostró el éxito de la idea.

Lo curioso es que estas simples lechugas con la imagen del famoso actor no solo atrajeron la atención de la gente, sino que también sensibilizaron al público sobre un problema grave como el desperdicio de alimentos. Si este enfoque creativo ayuda a reducir el desperdicio de verduras, es probable que en el futuro veamos más productos con la imagen de Tatsuya Fujiwara en los supermercados japoneses.