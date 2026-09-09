52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía

En la ciudad turca de Van, la boda de una diseñadora de moda y empresaria famosa en redes sociales Çağlı Öz y un bloguero conocido como « Vanlı Kara Haydar » Mehmet Fatih Tançalanse convirtió en el centro de atención debido a la enorme cantidad de oro y dinero regalados.

Los objetos de valor y el efectivo entregados a los novios están siendo investigados por las autoridades turcas. Se informó que la novia recibió 52 kilogramos de oro, mientras que al novio le dieron 44 millones de liras turcas . Así lo reportó « Haberler ».

Se informó que la boda se celebró el 6 de septiembre en el distrito de Tuşba, en Van . Durante la ceremonia, la novia recibió una gran cantidad de brazaletes de oro. Al no caber más en sus brazos, el resto se ensartó en una cadena gruesa y se le colgó al cuello.

El oro, las joyas, las divisas extranjeras y las liras turcas exhibidas llamaron la atención de las autoridades. Especialmente, se está investigando si el oro y el dinero coinciden con los ingresos oficiales de la pareja .

Además, la fuente de origen de estas riquezas también está bajo revisión. El Consejo de Investigación de Delitos Financieros de Turquía, MASAK , está a cargo del caso.

El novio fue detenido por otro caso

El nombre de Mehmet Fatih Tançalan ha sido mencionado en otro proceso penal aparte de la investigación por la boda.

Se le acusa de insultar al Estado y a sus instituciones, así como de lavado de activos procedentes de actividades delictivas . Tançalan fue arrestado por orden judicial.

El bloguero negó las acusaciones. Afirmó que gran parte de los gastos de la boda y el compromiso fueron cubiertos mediante acuerdos publicitarios y de patrocinio .

Asimismo, Tançalan declaró que parte del oro exhibido no era propiedad personal. Según él, algunas piezas fueron tomadas temporalmente de joyeros.

Actualmente, las autoridades turcas investigan el origen de los 52 kg de oro, los 44 millones de liras y otros objetos de valor, así como su coherencia con los ingresos de los novios. El MASAK también está realizando las investigaciones pertinentes.