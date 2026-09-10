La novia « cubierta de oro » también fue arrestada en la investigación

Un nuevo giro ha surgido en la investigación sobre una pareja que llamó la atención pública por su lujosa boda en la provincia de Van, Turquía. Se está investigando el origen del oro, las joyas, las divisas extranjeras y las liras turcas entregadas en la boda.

Tras la boda, el marido, Mehmet Fatih Tançalan, había sido detenido. Ahora se ha informado que su esposa, Çağlı Öz, también ha sido arrestada.

Según los informes, la boda de la pareja, celebrada el 6 de septiembre en el salón «Parla Delux» del distrito de Tuşba en Van, llamó la atención de los investigadores. El valor total de las joyas en la boda 44 millones de liras turcas habría sido estimado.

Se registró que durante la boda, Çağlı Öz llevaba un gran collar de oro, numerosas pulseras en las muñecas, pendientes grandes y joyas similares a una corona de oro. Además, la pareja recibió grandes cantidades de divisas extranjeras y liras turcas.

Las autoridades judiciales solicitaron la experiencia del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) para determinar la fuente del oro y otros objetos de valor en la boda.

La Fiscalía General de Van inició una investigación contra Tançalan por varios delitos basados en materiales difundidos en Internet. Fue arrestado bajo sospecha de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas.

Actualmente, se están examinando las circunstancias relacionadas con el arresto de Çağlı Öz. Los videos de la boda, la vestimenta de la pareja y los objetos de valor portados también han sido incluidos en la investigación.