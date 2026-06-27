Un error instantáneo: una mujer pierde 133.000 dólares en oro

Una mujer que vive en la ciudad de Bursa, Turquía, tiró accidentalmente a la basura una bolsa que contenía casi un kilogramo de oro, pensando que eran desperdicios. Actualmente se llevan a cabo labores de búsqueda para encontrar los objetos valiosos.

Se informó que el valor del oro perdido asciende a 6,13 millones de liras turcas (más de 133.000 dólares estadounidenses). La familia había acumulado esta riqueza durante años con el objetivo de comprar una casa.

El incidente ocurrió en el barrio de Akchalar, en la provincia de Bursa. La familia, al darse cuenta de la pérdida del oro, se puso en contacto inmediatamente con la policía y los servicios municipales.

El jefe de familia, Sedair Kurnaz, afirmó que su esposa tiró la bolsa por accidente mientras limpiaba la casa, pensando que era basura común.

Aún se desconoce si el camión de la basura se llevó la bolsa o si alguien más la encontró entre los desechos. Las fuerzas del orden y los servicios municipales han iniciado una investigación. Actualmente se están revisando minuciosamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona.