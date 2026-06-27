Un kilo de oro ahorrado para comprar una casa terminó en la basura

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Un kilo de oro ahorrado para comprar una casa terminó en la basura

Una familia que vive en la ciudad de Bursa, Turquía, se enfrentó a una situación inesperada y lamentable. Oro precioso, acumulado durante años para comprar una casa, fue arrojado a la basura debido a un error momentáneo.

Según se informa, mientras limpiaba la casa, la esposa arrojó al contenedor de basura una bolsa que contenía 1 kilogramo de oro, pensando que era basura común. El valor total de este oro se estima en 6,13 millones de liras turcas, es decir, más de 133.000 dólares.

El jefe de familia, Sedair Kurnaz, afirmó que este oro fue ahorrado durante años con el objetivo de comprar una vivienda. Al darse cuenta de la pérdida de los objetos valiosos, contactaron inmediatamente a la policía y a los servicios municipales.

Por el momento, no está claro si la bolsa fue recogida por el camión de la basura o si alguien la encontró entre los desechos. Por ello, las autoridades y los servicios pertinentes han comenzado a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

Actualmente, continúan las labores de búsqueda para localizar el oro perdido. La familia no ha perdido la esperanza de recuperar el fruto de muchos años de trabajo.

BursaTurquíaSedair Kurnaz
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Kamola Shuhratova
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