La administración estadounidense ha instado al ex primer ministro húngaro Viktor Orbána entrar en la carrera por el puesto de Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así lo reveló el prestigioso diario Wall Street Journal (WSJ), citando sus propias fuentes.

Según los informes, el segundo y último mandato del actual Secretario General António Guterres finalizará oficialmente el 31 de diciembre de 2026. La opción de Orbán ha surgido en un momento en que ninguno de los candidatos actuales ha logrado superar la oposición de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto en las seis rondas de votación preliminar.

La inesperada unanimidad de EE. UU., Rusia y China

El WSJ escribe que la administración de Donald Trump apoya activamente la candidatura de Viktor Orbán y que el plan se encuentra en la etapa de decisión final:

La posición de los tres gigantes: Se destaca que Rusia y China están dispuestas a apoyar esta iniciativa. Como señala el diario: «Cuando Estados Unidos, Rusia y China quieren el mismo objetivo en el Consejo de Seguridad de la ONU, generalmente lo logran»;

El cálculo de los 10 votos: Según estimaciones de fuentes del Departamento de Estado, Orbán podría contar con el apoyo de al menos 10 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU;

Reino Unido ¿y Francia pondrán obstáculos? La cuestión de si Londres y París utilizarán su derecho a veto contra la voluntad de la mayoría sigue abierta, aunque ambos países suelen ser muy cautelosos al ejercerlo.

La lucha por la futura Secretaría General: favoritos en punto muerto

Varios diplomáticos destacados aspiran al puesto de Secretario General, pero es difícil llegar a un consenso:

Resultados de la sexta ronda: Según una fuente de RIA Novosti, ningún candidato logró pasar el filtro del «Big Five» (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China) en la votación inicial;

Rebeca Grynspan y el veto: Una de las favoritas, la exvicepresidenta de Costa Rica y jefa de la UNCTAD, Rebeca Grynspan, está en la contienda, pero dos miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto se oponen a su candidatura;

Otros candidatos: Entre los otros candidatos se encuentran Rafael Grossi (Argentina), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Olara Otunnu (Uganda), Yvonne Baki (Ecuador) y Lana Nusseibeh (EAU).

La entrada de Viktor Orbán en la lucha podría marcar el inicio de una de las campañas electorales más sensacionales y geopolíticamente conflictivas en la historia de la ONU.