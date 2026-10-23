«La ONU muestra una impotencia total»: Erdogan critica duramente al Consejo de Seguridad

El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha emitido una nueva y contundente declaración sobre el sistema de seguridad internacional y el funcionamiento de las Naciones Unidas. Destacó que la organización sigue siendo hoy totalmente impotente e ineficaz frente a las sangrientas crisis que estallan en diversas partes del mundo.

Así lo afirmó el líder turco en un mensaje de vídeo especial dirigido a los participantes de la IX Conferencia Internacional sobre Mediación, que comenzó en Estambul, informa «Yeni Şafak» .

«La ONU impotente ante las crisis»: las principales declaraciones de Erdoğan

El líder turco expresó su fuerte descontento con la inestabilidad en el escenario mundial y la reacción de las instituciones internacionales:

La magnitud de las crisis y el silencio de las organizaciones: Erdoğan criticó duramente la pasividad de las organizaciones internacionales frente a las tragedias humanitarias y las guerras que afectan a la Franja de Gaza, el Líbano, Sudán y otros puntos conflictivos del mundo;

Impotencia estructural: El presidente subrayó que los mecanismos actuales de la ONU y su Consejo de Seguridad son incapaces de detener las injusticias mundiales y garantizar la paz, demostrando una impotencia total en la práctica.

La necesidad de una reforma radical del sistema de seguridad

En su discurso, el líder turco se refirió a los principios de mantenimiento de la paz de Ankara y a los cambios necesarios:

La inevitabilidad de las reformas: El jefe de Estado reiteró la necesidad de revisar urgentemente el sistema de seguridad mundial, especialmente la composición del Consejo de Seguridad de la ONU y el sistema de derecho de veto;

Mediación justa: Se anunció que Ankara continuará firmemente sus esfuerzos para resolver los conflictos mundiales por medios pacíficos, a través de negociaciones y una mediación activa para lograr una paz duradera.

Esta intervención de Erdoğan ha vuelto a centrar la atención de la comunidad internacional en la cuestión de la reforma de la ONU, mientras continúan las tensiones militares y políticas en Oriente Medio y África.