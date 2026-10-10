Arabia Saudita y el gobierno de Yemen recurren a la ONU para tomar medidas contra los hutíes

En un momento en que la situación geopolítica en Oriente Medio se vuelve tensa, el gobierno legítimo de Yemen, reconocido internacionalmente, así como Arabia Saudita han pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas firmes y prácticas contra el movimiento «Ansar Allah» (hutíes).

Según un informe difundido por el canal «Al-Jazeera», el representante permanente de Yemen ante la ONU, Abdullah Ali Fadhel al-Saadi, destacó en una reunión del Consejo de Seguridad que la amenaza de los hutíes ya no es solo un problema interno de Yemen, sino que trasciende las fronteras regionales y amenaza la seguridad global.

La declaración de Al-Saadi en la tribuna de la ONU: Detener el flujo de dinero y armas

El funcionario yemení pidió a la comunidad internacional una cooperación activa y señaló los siguientes puntos importantes:

Cerrar los canales de financiación y tecnología: El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer sanciones estrictas y restricciones para detener inmediatamente la financiación, las armas ilegales y el flujo de tecnología militar que llega a los hutíes;

Apoyar al gobierno legítimo: El diplomático declaró que es necesario poner fin al golpe armado y restaurar el control de las instituciones estatales en todo el territorio yemení para evitar que el país se convierta en una plataforma que amenace la seguridad internacional;

Condición para una paz real: Según Al-Saadi, la estabilidad solo puede garantizarse mediante el restablecimiento de la autoridad legítima y el desarme de los grupos terroristas.

La posición firme de Arabia Saudita: «No permitiremos que nuestra seguridad sea vulnerada»

El representante permanente deArabia Saudita ante la ONU, Abdulaziz al-Wasil, también hizo una declaración contundente sobre la situación que se agrava rápidamente en la región:

Amenaza al mar Rojo y a la navegación marítima: El aumento de los ataques contra objetivos civiles y las constantes amenazas al movimiento de buques mercantes en el mar Rojo y el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb están golpeando la economía mundial;

La advertencia de Riad: Al-Wasil subrayó que Arabia Saudita nunca tolerará que se amenace su seguridad nacional y la libertad de navegación marítima.

Enfrentamientos intensos en el frente: Bab el-Mandeb, Taiz y Riad

Detrás de las declaraciones diplomáticas, los enfrentamientos militares reales continúan con intensidad:

La lucha por Bab el-Mandeb: Según los informes, las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita habrían logrado expulsar a los hutíes de zonas clave alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb (los hutíes lo niegan);

Ataques contra el aeropuerto de Riad: Durante la semana, circularon informes de que los hutíes lanzaron ataques de represalia contra la infraestructura civil del Aeropuerto Internacional Rey Jaled en la capital saudí;

El duro asedio a la ciudad de Taiz: Según los medios, los combates más intensos se desarrollan alrededor de la estratégica ciudad de Taiz, donde los hutíes intentarían mantener a un gran grupo de tropas del gobierno yemení bajo asedio.

En el contexto de los tensos enfrentamientos geopolíticos en Oriente Medio, se espera que las decisiones prácticas que tome el Consejo de Seguridad de la ONU respecto a los hutíes determinen la seguridad de toda la región y el futuro de la ruta comercial internacional del mar Rojo.