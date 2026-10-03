Escandalosa acusación contra Viktor Orbán: ¿por qué detuvo a los transportistas de fondos ucranianos?

Un gran conflicto político y penal se está gestando en torno al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán. Según informa el prestigioso medio internacional Financial Times , es muy probable que se abra un proceso penal contra el exjefe de gobierno por la retención ilegal de vehículos de transporte de fondos de un banco ucraniano.

Se espera que esta investigación sea uno de los primeros grandes casos judiciales contra el ex primer ministro.

El convoy procedente de Austria y la fortuna confiscada

El conflicto está relacionado con un incidente ocurrido en marzo de este año en Budapest:

Dos vehículos blindados de transporte de fondos pertenecientes al banco ucraniano «Oschadbank», que se dirigían de Austria a Ucrania, fueron interceptados en la capital húngara.

Los vehículos contenían un total de 40 millones de dólares, 35 millones de euros (más de 70 millones de euros en total) y 9 kilogramos de oro en lingotes .

Las fuerzas especiales húngaras confiscaron los objetos de valor y enviaron de vuelta a Ucrania los vehículos blindados y a los transportistas.

En aquel momento, Orbán afirmó que estas enormes sumas estaban destinadas a financiar a sus opositores políticos. Sin embargo, posteriormente el dinero y el oro fueron devueltos a Kiev, y la parte húngara cerró el caso de lavado de dinero, reconociendo que el origen de los fondos era legal.

¿La orden vino personalmente de Orbán?

Ahora se ha iniciado una nueva investigación sobre el incidente. Según fuentes del medio local Telex :

la orden de detener y arrestar al convoy ucraniano sin ninguna base legal fue dada personalmente por el propio Viktor Orbán .

Las agencias de seguridad no tenían pruebas legales suficientes para llevar a cabo tal operación.

Esta investigación es parte de una campaña anticorrupción a gran escala llevada a cabo por el gobierno de Péter Magyar contra la antigua élite gubernamental y el entorno de Orbán. Hasta ahora, el jefe del centro antiterrorista húngaro ha sido acusado de detención ilegal y malos tratos a los ucranianos, y las investigaciones sobre las acciones directas de Orbán también están entrando en su fase final.