El presidente interino de Serbia y presidente de la Asamblea Nacional, Aleksandar Chupich no participará en la cumbre de la Unión Europea (UE) y los Estados de los Balcanes Occidentales que se celebrará en Bruselas.

Así lo informó el 21 de noviembre la delegación permanente de la Unión Europea en Serbia. El comunicado oficial señala que Chupich expresó su pesar por no poder asistir a la cumbre de la próxima semana.

Posición de Belgrado y detalles de la invitación

Durante un diálogo con diplomáticos europeos, Aleksandar Chupich destacó que el desarrollo de las relaciones con la Unión Europea y el impulso de las reformas fundamentales siguen siendo prioridades para Belgrado.

Anteriormente, el canal de televisión serbio RTS había informado el 25 de noviembre que el presidente del Consejo Europeo, António Costa había enviado una invitación a Aleksandar Chupich para dicha reunión programada para el. Este viaje habría sido su primera aparición internacional tras la victoria de la «Lista de Estudiantes» opositora en las elecciones parlamentarias del 25 de octubre y su elección como presidente del Parlamento.

Aspecto / Fecha Información y detalles Persona y cargo Aleksandar Chupich — Presidente interino de Serbia, presidente de la Asamblea Nacional Fecha y lugar de la cumbre 25 de noviembre, Bruselas (Cumbre UE y Balcanes Occidentales) Iniciador de la invitación Presidente del Consejo Europeo António Costa (según RTS) Contexto político interno Victoria de la «Lista de Estudiantes» en las elecciones del 25 de octubre y elección a la presidencia del Parlamento Agenda de los Balcanes Ritmo de la integración europea y cuestión del ingreso al espacio Schengen

Integración europea y tema Schengen

En mayo de este año, el ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Marko Djuric al intervenir tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE y los Balcanes Occidentales en Bruselas, llamó la atención sobre el retraso injustificado de la integración europea de la región y pidió a la Unión Europea que integre a los Estados balcánicos en el espacio Schengen.

En su opinión, ¿qué impacto tendrá la ausencia de Aleksandar Chupich en la cumbre de Bruselas sobre el diálogo y la agenda de reformas entre Serbia y la Unión Europea? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!