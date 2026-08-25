En la sede de las Naciones Unidas se celebró otro tenso debate diplomático sobre la guerra en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca Lars Løkke Rasmussen leyó en la tribuna de la organización internacional una declaración conjunta que condenaba enérgicamente las acciones de Rusia en nombre de 50 países y de la delegación de la Unión Europea.

A pesar de ello, esta resolución no obtuvo el apoyo de la mayoría de los Estados miembros de la ONU: 143 países, incluidos los Estados Unidos también se abstuvieron de sumarse al documento y no lo apoyaron.

La posición de 50 países: exigencia de un alto el fuego inmediato

Entre los firmantes de la declaración conjunta se encontraban el Reino Unido, Japón, Canadá, Suiza, Georgia, así como varios países europeos, entre ellos Hungría y Eslovaquia:

Exigencia principal: El documento instaba a Moscú a aceptar un «alto el fuego total, inmediato e incondicional»;

Contenido de la declaración: El texto de la resolución calificaba las acciones militares rusas como una «invasión masiva ilegal»

Intensos debates en la tribuna de la ONU

Dentro de la organización internacional, se intensifican las acusaciones mutuas entre las partes:

Preocupación del secretario general: A principios de agosto, el secretario general de la ONU António Guterres había condenado los ataques de drones ucranianos contra territorios rusos y expresado su profunda preocupación por las muertes y lesiones de civiles causadas por esos ataques;

Reacción contundente de Rusia: Según EADaily, el representante permanente de Rusia ante la ONU Vasili Nebenzia intervino en una reunión del Consejo de Seguridad y criticó duramente la situación interna de Ucrania, que atribuyó a la injerencia de los países occidentales.

La negativa de Estados Unidos a sumarse a esta declaración y la postura neutral de 143 países demuestran que la comunidad internacional no logra alcanzar un consenso sobre las vías para lograr la paz.