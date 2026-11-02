En Lyon, banderas de EE. UU. e Israel fueron pisoteadas y quemadas (video)
El 31 de octubre de 2026, ocurrió un incidente de gran resonancia en Lyon, Francia. Durante las movilizaciones masivas de estudiantes, un grupo de manifestantes pisoteó las banderas de Estados Unidos e Israel y luego las prendió fuego.
Los videos difundidos en redes sociales muestran a jóvenes enmascarados, subidos al techo de cristal de la parada de tranvía «Jean-Macé» en Lyon, pisoteando los símbolos de ambos países antes de quemarlos. La multitud reunida en torno a la estación celebró estos actos con vítores y consignas contra Israel.
De los problemas educativos a las protestas masivas: ¿Cuál es la causa real de la movilización?
Esta manifestación de carácter político en Lyon es, en realidad, la continuación de una crisis social que se prolonga desde hace semanas:
Demandas en las escuelas (finales de septiembre): Las protestas comenzaron por parte de estudiantes de secundaria y alumnos. Se opusieron a la falta de financiación en las instituciones educativas, la escasez crítica de profesores y el exceso de alumnos en las aulas.
Convergencia de fuerzas sociales y políticas: Posteriormente, debido a la inflación y al fuerte aumento del coste de vida, las protestas adquirieron un alcance nacional. Sindicatos, estudiantes, diversos partidos políticos y migrantes se unieron al movimiento. El incidente de la quema de banderas en Lyon ocurrió durante una gran marcha organizada por los sindicatos.
Más de 320 000 manifestantes: Según datos oficiales del Ministerio del Interior de Francia, durante ese fin de semana, en todo el país, más de 320 000 personas salieron a las calles. En varias ciudades importantes, las acciones derivaron en enfrentamientos violentos con la policía y disturbios.
Este suceso demuestra que las protestas socioeconómicas internas en Francia están adquiriendo un matiz geopolítico e ideológico cada vez más intenso.
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