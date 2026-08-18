Un activista pone fin en el hospital a una protesta tras 16 días en huelga de hambre

En el estado indio de Jharkhand, en el este del país, un activista puso fin a una huelga de hambre de 16 días. El Gobierno aceptó la petición de los manifestantes de cancelar un polémico examen de contratación.

Al mismo tiempo, los participantes declararon que no detendrían las protestas callejeras hasta que la principal agencia de investigación de India comenzara a investigar las sospechas de irregularidades en otros exámenes de contratación.

Devendra Nath Mahto, uno de los principales participantes en las protestas, puso fin a la movilización en presencia de ministros estatales. La semana pasada fue ingresado en un hospital de Ranchi debido al empeoramiento de su salud.

Las protestas comenzaron el 25 de julio tras las denuncias de irregularidades en los exámenes de acceso a empleos públicos y las demandas de reformar el sistema.

En India, los empleos públicos son muy solicitados por su estabilidad y sus ingresos seguros. Cada año, millones de personas se presentan a exámenes para obtener puestos en la administración pública y muchas asisten a cursos especiales de preparación.

Sin embargo, se han denunciado filtraciones de preguntas antes de varios exámenes y el uso de métodos desleales por parte de algunos candidatos. El proceso de contratación puede prolongarse a veces durante varios años.

Las protestas en Jharkhand comenzaron el mes pasado, después de que se publicaran los resultados del examen preliminar de la función pública. Algunos candidatos dijeron que unas hojas de respuestas difundidas en internet habían despertado sospechas de una posible manipulación de los resultados.

Estos acontecimientos se produjeron después de grandes protestas en Delhi. Al finalizar aquellas movilizaciones, el ministro federal de Educación dimitió y aumentó la presión sobre el Gobierno de Jharkhand.

El Gobierno estatal aceptó cancelar el examen preliminar y comenzó una investigación del Departamento de Investigación Criminal, el CID. Varias personas fueron detenidas, incluido el presidente de la Comisión de la Función Pública de Jharkhand.

Sin embargo, los manifestantes también exigieron cancelar el examen JSSC-CGL y que la Oficina Central de Investigación del país, el CBI, llevara a cabo una investigación.

El lunes por la noche, el ministro principal Hemant Soren anunció que este examen también sería cancelado.

El ministro principal afirmó que durante la investigación del CID se estaban descubriendo «numerosos hechos sorprendentes», pero no ofreció más detalles.

Soren también anunció que se cancelarían todos los exámenes organizados por la empresa privada TDPL, que los había celebrado mediante un proceso de licitación, y que se revisarían los exámenes de contratación realizados desde 2014.

Si se detectan irregularidades, el futuro de los candidatos que aprobaron esos exámenes y consiguieron empleos públicos sigue siendo incierto. También se creará un comité especial para preparar propuestas de reforma del sistema de exámenes del estado. Los manifestantes de Ranchi recibieron la decisión del Gobierno con alegría. Bailaron y celebraron en un estadio.

Aun así, algunos activistas afirmaron que continuarían las movilizaciones hasta que se anunciara una investigación del CBI.

«No nos iremos de aquí hasta que se cumpla esta demanda», declaró el activista estudiantil Ravindra Paswan a la agencia de noticias ANI.

Las protestas aumentaron la presión sobre el Gobierno formado por el Jharkhand Mukti Morcha, el Congreso y otros partidos. El BJP del primer ministro opositor Narendra Modi apoyó a los manifestantes.

Mientras tanto, según los informes, la decisión de cancelar el examen JSSC-CGL también provocó el descontento de candidatos que lo habían aprobado y ya habían comenzado a trabajar en empleos públicos.