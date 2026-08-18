Un activista pone fin en el hospital a una protesta tras 16 días en huelga de hambre

·12·Mundo
Un activista pone fin en el hospital a una protesta tras 16 días en huelga de hambre

En el estado indio de Jharkhand, en el este del país, un activista puso fin a una huelga de hambre de 16 días. El Gobierno aceptó la petición de los manifestantes de cancelar un polémico examen de contratación.

Al mismo tiempo, los participantes declararon que no detendrían las protestas callejeras hasta que la principal agencia de investigación de India comenzara a investigar las sospechas de irregularidades en otros exámenes de contratación.

Devendra Nath Mahto, uno de los principales participantes en las protestas, puso fin a la movilización en presencia de ministros estatales. La semana pasada fue ingresado en un hospital de Ranchi debido al empeoramiento de su salud.

Las protestas comenzaron el 25 de julio tras las denuncias de irregularidades en los exámenes de acceso a empleos públicos y las demandas de reformar el sistema.

En India, los empleos públicos son muy solicitados por su estabilidad y sus ingresos seguros. Cada año, millones de personas se presentan a exámenes para obtener puestos en la administración pública y muchas asisten a cursos especiales de preparación.

Sin embargo, se han denunciado filtraciones de preguntas antes de varios exámenes y el uso de métodos desleales por parte de algunos candidatos. El proceso de contratación puede prolongarse a veces durante varios años.

Las protestas en Jharkhand comenzaron el mes pasado, después de que se publicaran los resultados del examen preliminar de la función pública. Algunos candidatos dijeron que unas hojas de respuestas difundidas en internet habían despertado sospechas de una posible manipulación de los resultados.

Estos acontecimientos se produjeron después de grandes protestas en Delhi. Al finalizar aquellas movilizaciones, el ministro federal de Educación dimitió y aumentó la presión sobre el Gobierno de Jharkhand.

El Gobierno estatal aceptó cancelar el examen preliminar y comenzó una investigación del Departamento de Investigación Criminal, el CID. Varias personas fueron detenidas, incluido el presidente de la Comisión de la Función Pública de Jharkhand.

Sin embargo, los manifestantes también exigieron cancelar el examen JSSC-CGL y que la Oficina Central de Investigación del país, el CBI, llevara a cabo una investigación.

El lunes por la noche, el ministro principal Hemant Soren anunció que este examen también sería cancelado.

El ministro principal afirmó que durante la investigación del CID se estaban descubriendo «numerosos hechos sorprendentes», pero no ofreció más detalles.

Soren también anunció que se cancelarían todos los exámenes organizados por la empresa privada TDPL, que los había celebrado mediante un proceso de licitación, y que se revisarían los exámenes de contratación realizados desde 2014.

Si se detectan irregularidades, el futuro de los candidatos que aprobaron esos exámenes y consiguieron empleos públicos sigue siendo incierto. También se creará un comité especial para preparar propuestas de reforma del sistema de exámenes del estado. Los manifestantes de Ranchi recibieron la decisión del Gobierno con alegría. Bailaron y celebraron en un estadio.

Aun así, algunos activistas afirmaron que continuarían las movilizaciones hasta que se anunciara una investigación del CBI.

«No nos iremos de aquí hasta que se cumpla esta demanda», declaró el activista estudiantil Ravindra Paswan a la agencia de noticias ANI.

Las protestas aumentaron la presión sobre el Gobierno formado por el Jharkhand Mukti Morcha, el Congreso y otros partidos. El BJP del primer ministro opositor Narendra Modi apoyó a los manifestantes.

Mientras tanto, según los informes, la decisión de cancelar el examen JSSC-CGL también provocó el descontento de candidatos que lo habían aprobado y ya habían comenzado a trabajar en empleos públicos.

IndiaJharkhandDevendra Nath MahtoRanchiDelhi
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En Sri Lanka, extraen un cálculo de 3,1 kilogramos de la vejiga de un hombre de 55 añosEn Sri Lanka, extraen un cálculo de 3,1 kilogramos de la vejiga de un hombre de 55 añosHoy, 17:23Se prueba una tecnología de lluvia artificial en Asia CentralSe prueba una tecnología de lluvia artificial en Asia CentralHoy, 16:42¿Por qué las mujeres kayan llevan anillos alrededor del cuello?¿Por qué las mujeres kayan llevan anillos alrededor del cuello?Hoy, 16:26Un tigre «robó» una cámara trampa (vídeo)Un tigre «robó» una cámara trampa (vídeo)Hoy, 16:00China vuelve a unir por primera vez las dos piernas seccionadas de un pacienteChina vuelve a unir por primera vez las dos piernas seccionadas de un pacienteHoy, 15:16¿Por qué se aplazó la boda de la mujer que fue a la prisión con vestido de novia?¿Por qué se aplazó la boda de la mujer que fue a la prisión con vestido de novia?Hoy, 15:03
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones