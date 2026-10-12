Protestas y arrestos en Azerbaiyán por las nuevas exigencias de uniforme escolar

En varias regiones de Azerbaiyán, las estrictas restricciones impuestas al uso del hiyab y pañuelos religiosos en las escuelas han provocado fuertes protestas sociales y manifestaciones masivas. Según informes de medios locales y extranjeros el 12 de octubre, la nueva norma del Consejo de Ministros sobre el uniforme escolar único ha generado intensos debates en la sociedad.

Aunque la palabra «hiyab» no se menciona directamente en el documento, se ha ordenado a las administraciones escolares que cumplan estrictamente con los requisitos del uniforme, y cualquier tocado religioso se considera contrario a las normas de la educación laica.

La posición del gobierno: Laicismo e igualdad social

Las autoridades del país justifican las nuevas normas y requisitos con los siguientes factores:

Principio de educación laica: El gobierno señala la preservación de la naturaleza laica del Estado y la prohibición de símbolos religiosos en el proceso educativo como el criterio principal;

Reducción de diferencias: El objetivo es suavizar las diferencias sociales, religiosas y étnicas entre los niños dentro de la escuela y crear un entorno uniforme para todos los estudiantes.

Protestas, boicot a las clases y disturbios

La protesta contra las restricciones se volvió tensa, especialmente en las zonas de la capital:

Manifestaciones frente a una escuela en Bakú: La situación se volvió extremadamente tensa alrededor de la escuela n.º 69 en la ciudad de Balakhani, Bakú. Padres y alumnos salieron a las calles con lemas como: «¡El hiyab no es un obstáculo para la educación!»

Boicot masivo: Para expresar solidaridad con las niñas a las que se les impidió entrar a clase, cientos de estudiantes dejaron de asistir a la escuela y declararon un boicot;

Exigencia a los profesores: Las restricciones también afectaron al personal docente: se exigió a las profesoras que llevaban pañuelo que se descubrieran la cabeza o renunciaran voluntariamente;

Violencia y coche incendiado: En algunos distritos, las protestas se convirtieron en enfrentamientos: los manifestantes intentaron tomar edificios escolares y el coche del director fue incendiado en el patio de una de las escuelas.

37 arrestos, cortes de internet y debate constitucional

Las fuerzas del orden tomaron medidas rápidas contra las manifestaciones:

Declaración del Ministerio del Interior: El Ministerio del Interior de Azerbaiyán anunció la apertura de una causa penal por alteración grave del orden público, así como la detención y encarcelamiento de 37 personas;

Restricciones en internet: En medio de la escalada de la situación, se observaron cortes a gran escala en el funcionamiento de internet y de las redes sociales populares en el país;

Derechos constitucionales: Los activistas y padres que se oponen a la reforma subrayan que las nuevas restricciones violan los artículos 25, 42 y 48 de la Constitución de Azerbaiyán, que garantizan la educación gratuita y la libertad de conciencia.

Por ahora, el Ministerio de Ciencia y Educación de Azerbaiyán no ha hecho ninguna declaración sobre concesiones o compromisos, y la tensión en torno a las instituciones educativas persiste.